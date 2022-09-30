НБУ запретил украинцам пересылать деньги за границу, но есть исключения

Нацбанк запретил частные переводы с гривневых карточек на карты физических лиц иностранных банков за рубежом. Речь идет о P2P-переводах, однако есть исключения.

НБУ запретил пересылать деньги за границу

В НБУ напомнили, разрешение на Р2Р-переводы за границу с гривневых платежных карт, принятое в апреле 2022 года, позволило украинцам поддержать во время тяжелейшего периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны из-за полномасштабной агрессии России.

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После более чем семи месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за границей уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются,

– говорится в обращении.

Запрет НБУ на P2P-переводы с гривневых карточек на карты физических лиц иностранных банков за рубежом будет действовать от 5 октября.

Исключение для P2P-перевода за границу:

оплата обучения (на счета учебных заведений),

лечение,

транспортировка больных,

расходы, связанные со смертью,

уплата алиментов.

P2P-платежи (с англ. peer-to-peer или person-to-person) – это денежные переводы от одного человека другим людям, а не от продавца или учреждения.

Обратите внимание, что переводы между гривневыми платежными картами украинских банков независимо от страны фактического пребывания клиента разрешены. Также сохраняется разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тысяч гривен (в эквиваленте).

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