НБУ запретил украинцам пересылать деньги за границу, но есть исключения
Источник:Национальный банк Украины
Нацбанк запретил частные переводы с гривневых карточек на карты физических лиц иностранных банков за рубежом. Речь идет о P2P-переводах, однако есть исключения.
НБУ запретил пересылать деньги за границу
В НБУ напомнили, разрешение на Р2Р-переводы за границу с гривневых платежных карт, принятое в апреле 2022 года, позволило украинцам поддержать во время тяжелейшего периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны из-за полномасштабной агрессии России.
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После более чем семи месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за границей уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются,
– говорится в обращении.
Запрет НБУ на P2P-переводы с гривневых карточек на карты физических лиц иностранных банков за рубежом будет действовать от 5 октября.Справка:
P2P-платежи (с англ. peer-to-peer или person-to-person) – это денежные переводы от одного человека другим людям, а не от продавца или учреждения.
Исключение для P2P-перевода за границу:
- оплата обучения (на счета учебных заведений),
- лечение,
- транспортировка больных,
- расходы, связанные со смертью,
- уплата алиментов.
Обратите внимание, что переводы между гривневыми платежными картами украинских банков независимо от страны фактического пребывания клиента разрешены. Также сохраняется разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тысяч гривен (в эквиваленте).Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.