Украина сможет привлечь кредит Европейского Союза для закупки американского вооружения. Средства будут направлены на приоритетные нужды обороны в рамках программы PURL.

Как Украина будет оплачивать американское оружие

Кабинет министров одобрил подписание Общего рамочного соглашения с НАТО, которое создает правовую основу для использования средств Ukraine Support Loan на закупку американского оружия, сообщило Минобороны.

Благодаря этому решению государство сможет оплачивать крайне необходимые оборонные товары из США через программу PURL, направляя часть средств, предоставленных в рамках кредита ЕС.

Украина будет осуществлять целевые взносы на специальный счет НАТО. Каждый такой транш будет сопровождаться отдельным письмом, в котором четко указывается конкретный пакет вооружения и сумма финансирования.

Средства будут оставаться средствами Украины до момента оформления НАТО соответствующего документа с Министерством обороны США и подтверждения американской стороной возможности реализации конкретного пакета,

– подчеркнули в Минобороны.

Важно! Финансирование будет привязано к определенному перечню продукции, который Украина представляет Европейской комиссии в рамках кредитной программы на 2026–2027 годы.

Какую роль в закупках будет играть НАТО

Альянс не будет закупать оружие и не будет отвечать за его поставки. Его функции будут ограничиваться финансовым посредничеством и хранением украинских взносов.

НАТО также должно ежеквартально отчитываться перед Украиной:

об использовании средств;

их остатки;

проценты;

расходы;

валютные курсы;

и осуществленные переводы.

Реализацией соглашения от имени правительства будет заниматься Министерство обороны Украины. Ведомство будет готовить и подписывать письма о взносах, предоставлять необходимые инструкции и получать финансовую отчетность.

При этом соглашение не обязывает Украину перечислять средства. Если деньги не будут использованы для конкретного пакета, их можно будет вернуть или перенаправить на другую закупку в рамках PURL,

– подчеркнули в ведомстве.

Обратите внимание! Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) стартовала еще в июле 2025 года как совместный проект США и НАТО. За первый год работы этот механизм накопил почти 7 миллиардов долларов взносов, став критически важным для украинской ПВО. Именно через PURL наша страна получает около 95% дефицитных ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

Напомним, союзники продолжают финансировать закупки американского вооружения для Украины. Недавно Германия и Норвегия объявили о новом взносе в программу PURL, в частности для закупки ракет к системам Patriot. Берлин выделил на этот пакет 300 миллионов долларов, а средства будут направлены в первую очередь на укрепление украинской противовоздушной обороны.