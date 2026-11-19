Як Україна оплачуватиме американську зброю

Кабінет Міністрів схвалив підписання Загальної рамкової домовленості з НАТО, яка створює правову основу для використання коштів Ukraine Support Loan для закупівлі американської зброї, повідомило Міноборони.

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Завдяки цьому рішенню держава матиме змогу оплачувати критично необхідні оборонні товари зі США через програму PURL, спрямовуючи частину коштів, наданих у межах кредиту ЄС.

Україна здійснюватиме цільові внески на спеціальний рахунок НАТО. Кожен такий транш супроводжуватиметься окремим листом, де чітко вказуватиметься конкретний пакет озброєння та сума фінансування.

Кошти залишатимуться коштами України до моменту оформлення НАТО відповідного документа з Міністерством оборони США та підтвердження американською стороною можливості реалізації конкретного пакета– підкреслили в Міноборони.

Важливо! Фінансування прив'язуватиметься до визначеного переліку продукції, який Україна подає Європейській комісії в межах кредитної програми на 2026 – 2027 роки.

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Яку роль у закупівлях відіграватиме НАТО

Альянс не купуватиме зброю та не відповідатиме за її постачання. Його функції обмежуватимуться фінансовим посередництвом і зберіганням українських внесків.

НАТО також має щоквартально звітувати Україні:

про використання коштів;

їхні залишки;

відсотки;

витрати;

валютні курси;

та здійснені перекази.

Реалізацією домовленості від імені уряду займатиметься Міністерство оборони України. Відомство готуватиме та підписуватиме листи про внески, надаватиме необхідні інструкції й отримуватиме фінансову звітність.

При цьому домовленість не зобов'язує Україну перераховувати кошти. Якщо гроші не використають для конкретного пакета, їх можна буде повернути або перенаправити на іншу закупівлю в межах PURL– наголосили у відомстві.

Зауважте! Ініціатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) стартувала ще у липні 2025 року як спільний проєкт США та НАТО. За перший рік роботи цей механізм акумулював майже 7 мільярдів доларів внесків, ставши критично важливим для української ППО. Саме через PURL наша держава отримує близько 95% дефіцитних ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

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Нагадаємо, союзники продовжують фінансування закупівель американського озброєння для України. Нещодавно Німеччина та Норвегія оголосили про новий внесок у програму PURL, зокрема для закупівлі ракет до Patriot. Берлін виділив на пакет 300 мільйонів доларів, а кошти спрямують передусім на посилення української протиповітряної оборони.