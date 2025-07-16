До 3 000 гривен: кто из украинцев получит денежную помощь до 24 августа

Многие граждане получат денежную помощь ко Дню Независимости. Эти средства выплатят до 24 августа.

Кто получит деньги ко Дню Независимости?

Они предусмотрены для людей, отвечающих определенным требованиям, пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Самый большой размер выплат – 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

В то же время те украинцы, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, получают сумму в зависимости от своей группы.

Деньги распределят следующим образом:

І группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

Далее в списке – помощь и для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей. Правительство предоставит таким лицам 1 000 гривен до 24 августа текущего года.

650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований).

Кроме того, участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага могут получить в этом году 450 гривен.