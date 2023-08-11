Деньги ходят за ребенком: в Кабмине приняли два решения

11 августа 2023, 17:31
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Источник:

РБК-Украина

В Кабинете Министров Украины приняли два решения относительно защиты и обеспечения детей. Государство будет платить за отдых некоторых детей.

Какие решения принял Кабмин

Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что было принято два решения.

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Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

 

Первое – расширяем применение принципа "деньги ходят за ребенком". Теперь родители во всех регионах Украины будут получать деньги на детский отдых напрямую от государства. За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные заведения.

Такая инициатива касается только малообеспеченных или многодетных семей, а также детей с инвалидностью.

Второе – переводим на постоянную основу комплексную услугу єМалятко, которая действует с 2020 года,
– добавил он.

Напомним! С 2020 года этой услугой успели воспользоваться почти 412 тысяч раз.

Новый порядок ее предоставления теперь включает следующие услуги:

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрации места жительства новорожденного;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения;
  • регистрация новорожденного в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • определение происхождения новорожденного, родители которого не состоят в браке между собой;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение помощи многодетным семьям.

Какой минимальный размер алиментов будет в августе

Из-за того, что прожиточный минимум в Украине уже поднимались в этом году, социальные выплаты не увеличатся. Поэтому ситуация с алиментами такова:

  • Рекомендуемая минимальная сумма: детям до 6 лет – 2 201 гривна, от 6 до 18 лет – 2 744 гривны;
  • Минимальный гарантированный размер алиментов: детям до 6 лет – 1 100,5 гривны, от 6 до 18 лет – 1 372 гривны;
  • Максимальный размер: детям до 6 лет – 22 010 гривен, от 6 до 18 лет – 27 440 гривен.
Автор: Тетяна Стельмах