Деньги ходят за ребенком: в Кабмине приняли два решения
11 августа 2023, 17:31Читати новину українською
Источник:РБК-Украина
В Кабинете Министров Украины приняли два решения относительно защиты и обеспечения детей. Государство будет платить за отдых некоторых детей.
Какие решения принял Кабмин
Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что было принято два решения.
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Первое – расширяем применение принципа "деньги ходят за ребенком". Теперь родители во всех регионах Украины будут получать деньги на детский отдых напрямую от государства. За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные заведения.
Такая инициатива касается только малообеспеченных или многодетных семей, а также детей с инвалидностью.
Второе – переводим на постоянную основу комплексную услугу єМалятко, которая действует с 2020 года,
– добавил он.
Новый порядок ее предоставления теперь включает следующие услуги:
- государственная регистрация рождения ребенка;
- регистрации места жительства новорожденного;
- назначение пособия при рождении ребенка;
- регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения;
- регистрация новорожденного в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;
- получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- определение происхождения новорожденного, родители которого не состоят в браке между собой;
- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
- присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
- назначение помощи многодетным семьям.
Какой минимальный размер алиментов будет в августе
Из-за того, что прожиточный минимум в Украине уже поднимались в этом году, социальные выплаты не увеличатся. Поэтому ситуация с алиментами такова:
- Рекомендуемая минимальная сумма: детям до 6 лет – 2 201 гривна, от 6 до 18 лет – 2 744 гривны;
- Минимальный гарантированный размер алиментов: детям до 6 лет – 1 100,5 гривны, от 6 до 18 лет – 1 372 гривны;
- Максимальный размер: детям до 6 лет – 22 010 гривен, от 6 до 18 лет – 27 440 гривен.