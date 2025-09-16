Государственное бюро расследования (ГБР) – это чрезвычайно важный орган, который занимается расследованием уголовных производств. Финансирование деятельности этой организации растет.

Сколько Украина будет тратить на деятельность ГБР?

Как сообщается в документе о расходах и предоставлении кредитов в течение 2024 – 2026 годов, который попал в распоряжение журналистов 24 Канала, в следующем году общий фонд, предусматриваемый на обеспечение деятельности Государственного бюро расследований, значительно увеличится.

Обратите внимание! Значительная сумма из общего фонда это, обычно, зарплаты сотрудников. То есть, увеличение финансирования, вероятно, будет означать повышение выплат работников.

Согласно полученным данным, расходы на деятельность ГБР изменятся так:

в 2025 году они составляют – 3,82 миллиона гривен;

а уже в 2026 году эти расходы вырастут почти на 900 тысяч и достигнут – 4,71 миллиона гривен.

Какие расследования проводит ГБР? ГБР осуществляет не все уголовные производства. Эта организация занимается именно теми делами в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие.

На что будут потрачены деньги из бюджета в 2026 году?

Проект бюджета на 2026 год принят. В общем, на следующий год запланированы расходы в размере 4,8 триллиона гривен. Это на 415 миллиардов гривен больше чем в 2025.

В 2026 году увеличатся расходы на ведомство. В частности, для НАБУ планируют увеличить финансирование до 2,54 миллиона, САП – до 368 866 тысяч гривен.

Обратите внимание! В 2026 году бюджет Украины будет нуждаться в дофинансировании. Сумма необходимой внешней поддержки – 2 триллиона 79 миллиардов гривен.