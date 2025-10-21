Верховная Рада проголосовала за изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств на оборону. Это сделали, чтобы избежать задержек зарплат военным.

Какое решение по бюджету приняли?

Изменения предусматривают выделение дополнительных 325 миллиардов гривен на оборону, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Глава бюджетного комитета ВРУ Пидласа сообщила, что эти деньги необходимы для своевременного обеспечения украинских военных выплатами. За решение проголосовали 297 депутатов. Также известно, что часть средств – поступления от замороженных активов России.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что власти также переходят к рассмотрению законопроекта о Бюджете-2026. Включенные вопросы: каким будет прожиточный минимум, сколько денег выделят на сферу образования, здравоохранения, сколько получат военные.

Как распределят деньги на оборону?

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказала, на что пойдут средства, передает 24 Канал.

Известно, что сумма расходов будет распределены следующим образом:

На ВСУ – почти 211 миллиардов гривен;

Производство и закупка оружия и боеприпасов – 99,1 миллиарда гривен;

Национальная гвардия – 8,1 миллиарда гривен;

Закупка дронов, которую осуществляет Госспецсвязи – 4,3 миллиарда гривен;

Для СБУ – 1,3 миллиарда гривен;

Государственная специальная служба транспорта – 918 миллионов гривен;

Государственная пограничная служба – 83 миллиона гривен;

Для ГУР МО – 28,8 миллиона гривен;

Для СВР – 8 миллионов гривен.

