Выплаты на оздоровление: кто из украинцев может их получить

Материальная помощь на оздоровление начисляется работниками украинских бюджетных учреждений. Это именно те выплаты, которые предоставляются во время отпуска.

Кто может получить эти средства

Фактически, эта выплата является зарплатой во время отпуска. Поэтому с нее также высчитывается военный сбор и НДФЛ.

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Согласно действующему законодательству сейчас на оздоровительные выплаты имеют право:

библиотекари и работники музеев и домов культуры;

государственные служащие;

работники медицинской и фармацевтической сферы;

должностные лица, которые относятся к органам местного самоуправления;

работники педагогической и научно-педагогической отрасли;

рабочие бюджетных и образовательных учреждений, при этом они не являются работниками педагогической и научно-педагогической сферы.

Какой размер этой помощи

Выплаты предоставляются через фонд оплаты труда, соответственно, они должны быть запланированы заблаговременно и внесены в смету. Сумма "оздоровительных" средств определяется индивидуально.

В частности, у государственных служащих ОМС это среднемесячная заработная плата. А вот большинство работников бюджетных учреждений получают выплату в размере одного должностного оклада. Средства предоставляются во время ежегодного отпуска.

То есть, чтобы выплата начислилась, лицо должно заблаговременно запланировать свой отдых. При этом, отпуск можно использовать полностью, или частично. Начисление происходит, соответствии с приказом руководителя, после написания специальных заявлений.

При отработке неполного рабочего времени, размер пособия пропорционально изменяется.