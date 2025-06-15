Кто может получить деньги на уход за пенсионером
- В Украине предоставляется ежемесячная выплата гражданам, которые ухаживают за родственниками с подтвержденными медицинскими проблемами и проживают вместе с ними.
- Для получения компенсации нужно подать пакет документов, включая медицинские заключения, а размер помощи определяется индивидуально на основе дохода семьи.
В Украине действует программа денежной помощи по уходу за пенсионерами. Выплаты назначаются тем, кто заботится о пожилых родственниках и нуждается в финансовой поддержке.
Кто может получить деньги на уход за пенсионером
В соответствии с постановлением Кабмина №859, граждане могут получать ежемесячную выплату, если заботятся о родственниках с подтвержденными медицинскими проблемами и проживают вместе с ними, сообщает 24 Канал.
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Право на компенсацию имеют те, кто:
- имеет родственную связь с лицом, нуждающимся в уходе;
- совместно проживает с ним и ведет совместное хозяйство;
- имеет подтверждение от врачей о состоянии здоровья человека.
Для оформления компенсации нужно подать пакет документов: паспорт, ИНН, заявления, справки о доходах, а также медицинские заключения, подтверждающие потребность в уходе.
Какой размер пособия по уходу за пенсионером
Размер пособия рассчитывают индивидуально: это разница между прожиточным минимумом (на 2025 год это 2 920 гривен) и средним месячным доходом семьи, разделенным на количество ее членов.