Почти 48 миллионов евро: еще одно государство присоединилось к восстановлению Украины

Япония выделила денежную помощь Украине на восстановление разрушенных войной объектов. Также японский парламент согласовал дополнительное финансирование на грантовые проекты по восстановлению страны.

Какую помощь оказывает Япония на восстановление?

Токио перечислит Украине 8,8 миллиарда японских иен, что составляет примерно 47,7 миллиона евро, в рамках четвертой фазы Программы экстренного восстановления, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Мы высоко ценим неизменную поддержку Японии. Выделенные 8,8 миллиарда иен – это реальный вклад в безопасность и базовые условия жизни украинцев. Благодарны правительству Японии за понимание наших приоритетов и быструю реакцию на насущные потребности восстановления,

– отметил министр развития Алексей Кулеба.

Эти средства Украина направит на ключевые потребности по восстановлению, которые требуют внимания уже сегодня, а не после войны:

разминирование территорий;

обслуживание энергетической инфраструктуры;

восстановление систем водоснабжения;

улучшение инфраструктуры в регионах;

а также на проекты в области общественного здоровья и образования.

Также японские законодатели утвердили дополнительное финансирование на предоставление грантовых средств в рамках проектов пятой фазы Программы экстренного восстановления Украины.

В Минразвития отметили, что эти гранты позволят прежде всего закрыть критические потребности в прифронтовых общинах.

В дополнение Украина и Япония определили приоритеты по дальнейшему сотрудничеству.

Заметьте! Одним из главных направлений сотрудничества в следующем году будет восстановление жилья в Украине. Япония создала специальную группу по этому вопросу, а в 2026 году планируется серия технических консультаций, которые позволят внедрять японские технологии в строительство жилья в Украине.

Какую еще помощь получила Украина на восстановление?

Ранее Украине удалось привлечь еще 75 миллионов евро грантов на восстановление критически важной инфраструктуры. Гранты подписали с представителями ЕС и Европейского инвестиционного банка в середине ноября, рассказали в Минразвития.

В целом помощь предусматривает два гранта:

Первый – в размере 25 миллионов евро на восстановление систем водоснабжения в пострадавших регионах

Второй – на 50 миллионов евро на развитие социального арендного жилья. Этот грант должен стать первым в рамках новой модели муниципального социального жилья в Украине.

Важно! Программа строительства муниципального социального жилья предусматривает возведение современных и полностью оборудованных зданий, сначала в пилотных общинах.

Какие средства хотят привлечь на восстановление Украины?