Если пенсионер нуждается в уходе: какую компенсацию могут получить члены семьи

Родственники, которые ухаживают за пожилыми людьми, могут получать ежемесячное пособие от государства. Кто и как может получить выплату в 2025 году, читайте дальше.

Как получить компенсацию за уход за пенсионером?

Помощь могут получить родственники пенсионеров, которые нуждаются в постоянном уходе. Для этого нужно иметь медицинское заключение о необходимости посторонней опеки, пишет 24 Канал со ссылкой на Кабинет Министров Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кто сможет получить тринадцатую пенсию в июле

Также родственник должен проживать вместе с пенсионером и вести совместное хозяйство. А заявку на компенсацию можно подать через отделение Пенсионного фонда Украины, предъявив паспорт, идентификационный код, справку о доходах и медицинское подтверждение необходимости ухода.

Какой размер выплаты за уход?

Как объяснили в ПФУ, размер выплаты рассчитывается как разница между прожиточным минимумом (в 2025 году он составляет 2 920 гривен) и средним доходом на одного члена семьи.

В то же время компенсация начисляется начиная с месяца подачи заявки, при условии, что все необходимые документы были поданы в течение этого месяца. Она предоставляется на год и выплачивается ежемесячно.

Какие еще есть доплаты пенсионерам?