Якщо пенсіонер потребує догляду: яку компенсацію можуть отримати члени сім’ї

Родичі, які доглядають за літніми людьми, можуть отримувати щомісячну допомогу від держави. Хто та як може отримати виплату у 2025 році, читайте далі.

Як отримати компенсацію за догляд за пенсіонером?

Допомогу можуть отримати родичі пенсіонерів, які потребують постійного догляду. Для цього потрібно мати медичний висновок про необхідність сторонньої опіки, пише 24 Канал із посиланням на Кабінет Міністрів України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Хто зможе отримати тринадцяту пенсію у липні

Також родич має проживати разом із пенсіонером та вести спільне господарство. А заявку на компенсацію можна подати через відділення Пенсійного фонду України, пред’явивши паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи та медичне підтвердження необхідності догляду.

Який розмір виплати за догляд?

Як пояснили у ПФУ, розмір виплати розраховується як різниця між прожитковим мінімумом (у 2025 році він складає 2 920 гривень) та середнім доходом на одного члена сім’ї.

Водночас компенсація нараховується починаючи з місяця подання заявки, за умови, що всі необхідні документи були подані протягом цього місяця. Вона надається на рік та виплачується щомісячно.

Які ще є доплати пенсіонерам?