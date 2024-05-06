Крупнейший турецкий банк практически перестал открывать счета россиянам
Один из крупнейших турецких банков, DenizBank, практически перестал открывать счета россиянам даже при условии наличия вида на жительство и пропиской в Турции. Об этом сообщают российские СМИ.
DenizBan не открывает счета россиянам
Двое посредников, которые помогают российским гражданам получать карты в турецких банках, рассказали российским СМИ, что сейчас открыть счет в DenizBan практически невозможно. Сейчас коэффициент соотношения открытых счетов составляет 1:10, не в пользу россиян.
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Еще один посредник поделился с российскими СМИ, что с 2024 года DenizBank больше не открывает счета иностранцам, в частности россиянам как туристам.
Шансов на открытие счета не много даже, если у желающего есть турецкая прописка и вид на жительство. Стоит заметить, что еще в 2022 году для открытия счета было достаточно только загранпаспорта.
Исключение для клиентов имеющих депозиты
Исключение DenizBank делает только для клиентов с большим депозитом - от 100 тысяч долларов, что достаточно существенная сумма для россиян, учитывая девальвацию рубля.
Заметим, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину курс рубля к доллару был практически на 50% ниже, чем сейчас.