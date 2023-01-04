Какие депозитные ставки предлагают украинские банки и будут ли их повышать

С момента поднятия учетной ставки НБУ летом банки значительно подняли депозитные ставки. В основном речь идет именно о коммерческих банках, у которых доходность депозитов достигает 18%. В государственных банках ставки значительно меньше, что больше влияет на общую статистику по депозитам.

Какую доходность имеют депозиты

По данным Thomson Reuters, сейчас средние ставки по трехмесячным депозитам в гривне для физлиц составляют 11,64% годовых. По таким годовым вкладам банки сейчас платят в среднем 13,3% годовых. За год ставки выросли примерно на 1,5%.

Интересно Курс доллара развернулся в сторону снижения: где выгоднее всего купить валюту

Однако даже такие процентные ставки не окупают депозит, ведь в текущем году потребительская инфляция составила 26%. То есть на момент получения вклада деньги теряют половину своей стоимости. Однако на следующий год прогнозы по инфляции более оптимистичны.

Это еще сильнее усиливает давление на инфляцию, ведь граждане стараются как можно скорее покупать товары. Кроме того, увеличивается спрос на доллар, чтобы сохранить покупательную способность денег, что требует расходования резервов НБУ для удержания курса гривны.

Почему у банков нет мотивации дальше поднимать ставки

Пока как такового смысла повышать ставки банкам нет, поскольку депозитов больше, чем достаточно предложение депозитов от вкладчиков, значительно превышает спрос на них, то есть объемы кредитования.

В 2022 году объем депозитов на балансе в банках рос значительно быстрее кредитов — 26,5% против 19,1% соответственно, по состоянию на октябрь. На начало 2022 года депозитов было на 410 миллиардов гривен больше кредитов, а в октябре депозитов уже больше на 710 миллиардов гривен.

Еще одним фактором является то, что через банки (в основном государственные) перекачиваются значительные объемы социальных выплат, зарплат госслужащим и военным. Часть этих денег остается на текущих счетах получателей.

Будут ли расти депозиты в этом году

По мнению финансистов, рынок после повышения учетной ставки НБУ уже стабилизировался. Следовательно, ставки по депозитам активно пересматриваться не будут.

Лишь несколько банков, у которых доходность по гривневым депозитам была существенно ниже среднерыночной, поднимали свои "ценники" в сторону среднерыночного уровня. По валютным депозитам почти без изменений, на депозиты с обменом гривны на доллары ставки были на минимальном уровне, около 0,1%, но такие продукты пользуются чрезвычайным спросом. Например, в ПУМБ Валютным депозитом за 4-й квартал 2022 года воспользовались около 12 тысяч клиентов на общую сумму более 30 миллионов долларов и более 2 миллионов евро,

– рассказал Дмитрий Коваль, директор департамента, Департамент-Трайб некредитных продуктов ПУМБ.

Впрочем, при некоторых условиях рост ставок депозитов все же возможен. Однако она составит не более 1%

Если текущий тренд на рост спроса на заемные средства от клиентов банков будет сохранен и 1 квартал 2023 года будет более бизнес активным, тогда повышение доходности гривневых депозитов возможно. Но это явление будет несистемным и рост ставок будет составлять не более 0,5% – 1% в зависимости от срока депозита. Повышать ставки будут либо те банки, которые активно наращивают объемы кредитования и требуют дополнительной ликвидности, либо те, у которых ставки были занижены в течение 2-го полугодия 2022 года,

– прогнозирует Дмитрий Коваль.

Напомним, сбережения на банковских картах являются безопасным способом сохранения активов во время войны. Несмотря на агрессивные действия кафиров, функционирование банковской системы остается стабильным. Еще в апреле государство ввело стопроцентные гарантии на депозиты вкладчиков всех банков.

