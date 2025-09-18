В сегменте гривневых депозитов с 22 по 28 сентября сохранится новый старый тренд. Ставки останутся достаточно высокими, что может побудить украинцев активнее вкладывать средства.

Какие будут ставки по депозитам?

Замедление инфляции и соответствующая “реакция” Нацбанка, который оставил учетную ставку и другие монетарные инструменты без изменений, является хорошим для поводом, ведь доходность вкладов косвенно возрастет, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА

Главный "спойлер": низкая инфляция свидетельствует о прочности гривны, поэтому граждане смогут к своим сбережениям получить "индексацию с лихвой", то есть можно рассчитывать еще и на пассивную прибыль в размере до 3%.

К тому же новых вкладчиков, по словам банкира, может "вдохновить" период акций и бонусов, поскольку комбанки готовы предложить украинцам на отдельные виды депозитов дополнительные бонусы к базовым ставкам в размере до 0,5-1%.

В целом средние ставки по депозитам на следующей неделе будут на уровне показателей апреля-мая:

Ожидается, что в зависимости от срока вклада они составят от 13-14,5% годовых.

Максимальные ставки с учетом бонусов могут достичь до 17% годовых.

Наиболее популярными и в дальнейшем могут быть вклады сроком от 6 до 9 месяцев, а также на 1 год. Именно эти вклады являются наиболее привлекательными по ставкам доходности.

Зато популярность валютных вкладов, по-прежнему, останется статичной: количество новых вкладчиков не будет расти, но и не будет снижаться. А средние ставки по долларовым вкладам не превысят 0,8-1% годовых. Вклады в евро дадут еще меньший доход – в среднем он не превысит 0,8% годовых,

– прогнозирует банкир.

По мнению Замотаева, из-за стабильной ситуации на валютном рынке и достаточно крепкой гривны украинцы чаще будут интересоваться гривневыми депозитами.

Важно! Вместе с тем банкир добавляет, что война может влиять на решение о размещении средств на более длительный срок, чем 1 год. Состояние неопределенности может тормозить намерения граждан. Поэтому ожидается, что наибольший интерес будет именно на вклады сроком 6-9 месяцев.

Какая ситуация в сегменте депозитов была летом?