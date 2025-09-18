Пассивная прибыль до 3%: почему гривневые депозиты становятся популярными
- Средние ставки по гривневым депозитам останутся на уровне 13-14,5% годовых, а с бонусами могут достичь до 17%.
- Самыми популярными остаются депозиты сроком от 6 до 9 месяцев и на 1 год из-за высоких ставок доходности.
В сегменте гривневых депозитов с 22 по 28 сентября сохранится новый старый тренд. Ставки останутся достаточно высокими, что может побудить украинцев активнее вкладывать средства.
Какие будут ставки по депозитам?
Замедление инфляции и соответствующая “реакция” Нацбанка, который оставил учетную ставку и другие монетарные инструменты без изменений, является хорошим для поводом, ведь доходность вкладов косвенно возрастет, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.
Главный "спойлер": низкая инфляция свидетельствует о прочности гривны, поэтому граждане смогут к своим сбережениям получить "индексацию с лихвой", то есть можно рассчитывать еще и на пассивную прибыль в размере до 3%.
К тому же новых вкладчиков, по словам банкира, может "вдохновить" период акций и бонусов, поскольку комбанки готовы предложить украинцам на отдельные виды депозитов дополнительные бонусы к базовым ставкам в размере до 0,5-1%.
В целом средние ставки по депозитам на следующей неделе будут на уровне показателей апреля-мая:
- Ожидается, что в зависимости от срока вклада они составят от 13-14,5% годовых.
- Максимальные ставки с учетом бонусов могут достичь до 17% годовых.
Наиболее популярными и в дальнейшем могут быть вклады сроком от 6 до 9 месяцев, а также на 1 год. Именно эти вклады являются наиболее привлекательными по ставкам доходности.
Зато популярность валютных вкладов, по-прежнему, останется статичной: количество новых вкладчиков не будет расти, но и не будет снижаться. А средние ставки по долларовым вкладам не превысят 0,8-1% годовых. Вклады в евро дадут еще меньший доход – в среднем он не превысит 0,8% годовых,
– прогнозирует банкир.
По мнению Замотаева, из-за стабильной ситуации на валютном рынке и достаточно крепкой гривны украинцы чаще будут интересоваться гривневыми депозитами.
Важно! Вместе с тем банкир добавляет, что война может влиять на решение о размещении средств на более длительный срок, чем 1 год. Состояние неопределенности может тормозить намерения граждан. Поэтому ожидается, что наибольший интерес будет именно на вклады сроком 6-9 месяцев.
Какая ситуация в сегменте депозитов была летом?
Этим летом украинцы могли разместить депозиты по привлекательным ставкам, защитив свои сбережения от инфляции. Самыми выгодными оставались депозиты на 6-9 месяцев и на год, со средней доходностью около 14,5% годовых, а максимальные ставки доходили до 17%.
Однако ближе к осени банки начали готовиться к возможному снижению депозитных ставок, ожидая, что Нацбанк на заседании 11 сентября уменьшит учетную ставку и внесет другие изменения в монетарную политику, что должно было бы повлиять на доходы по вкладам.
Однако Нацбанк решил оставить показатели учетной ставки и другие монетарные инструменты без изменений. Поэтому ожидаемое снижение депозитных ставок отложено как минимум до конца октября.