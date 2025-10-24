Украинцы смогут сохранить и приумножить свои средства: что будет с депозитами в начале ноября

На пересечении октября и ноября общая картина в сегменте депозитов почти не изменится. В частности, на это влияют сохраненные учетная ставка на уровне 15,5% и ставка по 3-месячным депозитным сертификатам в 19%.

Какими будут депозиты с 27 октября по 2 ноября?

Именно они являются основой для формирования доходности гривневых депозитов, рассказал банкир Дмитрий Замотаев для 24 Канала.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Это фактически является "железобетонной" гарантией, что период высоких ставок по гривневым вкладам продлится как минимум в течение следующего месяца, а как максимум – до конца года. Во-вторых, действует "поощрительный" период для новых вкладчиков, который также может продолжаться до конца года. "Высокий сезон" для депозитов означает активное внедрение банками многообразия бонусов и акций, главным из которых можно считать дополнительные 0,5 – 1 процентные пункты к базовым ставкам доходности.

Как отметил эксперт, для продолжения акций для банков впереди достаточно событий:

впереди сезон "черной пятницы"; Рождество; Новый год.

Обычно маркетинговые привязки к датам работают хорошо почти во всех потребительских сферах. Поэтому не следует исключать, что банки воспользуются случаем и продлят действие более выгодных депозитных предложений.

В-третьих, согласно данным Госстата инфляция остается на вменяемом уровне: 13-13,5% год к году. Собственно стабильность гривны добавляет ей значительных преимуществ, как валюты для сбережения, по сравнению с другими,

– сказал Замотаев.

А в условиях "более-менее стабильных курсов доллара и евро", внимание граждан переключается на более выгодные инструменты, которыми прежде всего являются гривневые депозиты. В то же время официальный курс доллара до сих пор "не дотягивает" до начального курса года, а является почти на 1,5-2% ниже. Это означает, что украинцы, что в прошлом году в декабре скупали наличный доллар по курсу 43-45 гривен, пока в значительных "минусах": годовая инфляция 13-13,5%. А потеря на курсах – еще 3,5-7%.

Конечно такой "пасьянс" касается тех, кто в силу ряда обстоятельств вынужден продавать доллары вот теперь. Но и держание валюты "под подушкой", учитывая естественную инфляцию доллара и евро пока себя не оправдывает (в этом году эти валюты могут потерять на инфляции около 3%),

– пояснил банкир.

Кроме того, у украинцев есть весомый выбор по срокам размещения депозитов, что, как минимум, могут сохранить средства от инфляции. Но самые высокие ставки, начиная с апреля, сохранятся на вклады от 6 месяцев до 9 месяцев и на 1 год. Средняя доходность по ним составит 14,5% годовых, а максимальная – до 17% годовых.

Обратите внимание! К тому же валютные депозиты по уровню доходности до сих пор не могут конкурировать с гривневыми вкладами.

Например, средняя прибыль вкладов сроком на 1 год на сумму 20 тысяч гривен по средней ставке 14,5% годовых принесет 2 700 гривен дохода, а с учетом налогов чистый доход составит 2 079 гривен.

Если же взять эту же сумму (20 тысяч гривен) и приобрести доллары по максимальному сейчас курсу 41,7 гривны за доллар, то получим около 480 долларов. Разместив их на вклад сроком 1 год под средний процент 1,2% годовых доход составит 5,76 доллара, а вычтя из этой суммы 23% налогов, то удастся получить лишь около 4,43 доллара чистой прибыли.

Если же провести обратную конвертацию – с доллара на гривну – то получим доход в размере 177 гривен. То есть, реальная доходность гривневых вкладов по сравнению с долларовыми в более чем 11 раз выше! Выглядит почти нереально, но именно такое положение дел в сегменте доходности депозитов в разных валютах,

– заявил Дмитрий Замотаев.

Важно! В течение 6 месяцев гривневые вклады остаются достаточно привлекательными для вкладчиков, позволяющие сохранить и несколько приумножить вложенные средства. То есть в достаточно непростых условиях войны, отягощенных бременем неизвестного, труднопрогнозируемого "военного" будущего и состоянием экономики, у граждан есть хорошие возможности сбережения собственных средств.

Что еще следует знать о гривневых депозитах?