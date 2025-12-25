Сезон максимального поощрения: что будет с депозитами в начале 2026 года

На пересечении 2025 – 2026 годов коренных изменений в сегменте депозитов не прогнозируют. Речь идет о сезоне максимального поощрения вкладчиков, поэтому самая высокая ставка на рынке может составить 18% годовых.

Какой будет ситуация с 29 декабря по 4 января?

Детали рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев. Бонусные предложения продлятся до середины января, поэтому граждане уже после праздников могут возобновить активность на рынке.

После решения НБУ оставить без изменений учетную ставку и другие монетарные инструменты, предпосылки к "стратегическим" изменениям в доходности вкладов отсутствуют. Поэтому, в зависимости от срока вклада, средние ставки будут варьироваться от 13% до 14,5%.

"Система" предпочтений потенциальных клиентов также будет достаточно постоянной: наиболее востребованными будут оставаться вклады на срок от 6 до 9 месяцев, а также на 1 год, на которые и предлагаются самые высокие ставки.

Кроме того, продлится сезон максимального поощрения вкладчиков. К базовым ставкам банки будут предлагать бонусы в размере 1 – 1,5 процентных пунктов. Таким образом потенциально на рынке самая высокая ставка может составить 18% годовых.

Более того, учитывая доходность, гривневые депозиты являются безальтернативными. Валютные вклады хоть и составляют до 10% от депозитного портфеля банков, все же в большинстве случаев не интересны потенциальным вкладчикам. В пересчете на гривну доходность таких депозитов в 11 – 12 раз ниже гривневых.

Поощрить граждан к более активному размещению средств на депозитах могут экономическая ситуация в стране (речь идет об уровне инфляции, который по итогам года может составить 9,5 – 9,7%), а также относительно стабильная ситуация на валютном рынке.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА В общем, если проанализировать ситуацию в сегменте депозитов за декабрь, можем сделать промежуточный вывод: по сравнению с ноябрем прирост новых вкладчиков (прежде всего из-за высокой доходности) может составить от 5% до 7%.

К слову, бонусные депозитные предложения продлятся до середины января, поэтому граждане уже после праздников могут возобновить активность на рынке – учитывая курсовые показатели и общую ситуацию в стране.

Главный стимул – это сохранение состояния от инфляции и возможность получения небольшой чистой прибыли. Ведь скупка валюты в условиях курсовой стабильности не всегда может быть выгодной,

– добавил банкир.

