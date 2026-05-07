Гривневые депозиты против долларов "под подушкой" – как сохранить свои деньги в мае
- Гривневые депозиты на 6 – 9 месяцев предлагают до 14,5% годовых, что может быть выгоднее сбережений в долларах.
- Банки предоставляют бонусы для новых клиентов, а вклад можно быстро открыть даже через мобильное приложение.
Накануне мая Нацбанк не изменил учетную ставку и другие монетарные инструменты, поэтому доходность гривневых депозитов для населения и в дальнейшем будет колебаться в пределах 13 – 14,5% годовых. Но отдельные банки благодаря бонусам и специальным предложениям при открытии вклада могут предлагать до 16% годовых.
Какой будет доходность в мае?
Детали для 24 Канала объяснил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. Отдельно он обратил внимание на вопрос, который сейчас волнует многих, – сохранят ли гривневые депозиты свою привлекательность в случае подорожания доллара.
Эксперт считает, что средняя доходность коротких депозитов на 3 – 6 месяцев составит около 13% годовых. По вкладам сроком 6 – 9 месяцев банки будут предлагать до 14,5% годовых, на 9 – 12 месяцев – около 14% годовых. В то же время депозиты сроком на один год могут приносить в среднем 14,5% годовых.
Решение Нацбанка может стратегически стимулировать граждан не скупать валюту, а активнее пользоваться гривневыми инструментами для сбережений, в частности депозитами и ОВГЗ.
Например, в случае подорожания доллара до 45 гривен речь пойдет об ослаблении нацвалюты примерно на 2,3% от текущего уровня. В то же время полугодовой гривневый депозит со средней ставкой 14,5% годовых даже после уплаты налогов потенциально способен перекрыть такой курсовой рост.
Подсчет: если разместить 100 тысяч гривен на депозит на 6 месяцев под среднюю ставку 14,5% годовых, то начисленный доход за этот период составит 7 250 гривен. После уплаты налогов вкладчик получит 5 582,5 гривны чистой прибыли, а общая сумма в конце срока достигнет 105 582,5 гривны.
Сравнение: на старте при курсе 44 гривны за доллар на 100 тысяч гривен можно было бы приобрести около 2 272,7 доллара. Однако после завершения депозита сумма 105 582,5 гривны даже по курсу 45 гривен за доллар будет равна примерно 2 346,3 доллара.
Этот пример хорошо показывает логику гривневого депозита: вкладчик получает не только фиксированный доход в гривне, но и определенный запас прочности на случай умеренного ослабления курса. Условная граница, при которой депозит перестает перекрывать девальвацию, – это курс около 46,46 гривны за доллар.
Банкир также подробно объяснил, на какой доход можно рассчитывать в зависимости от суммы и срока депозита, исходя из среднерыночных ставок. При размещении 10 тысяч гривен:
сроком на 3 месяца – под 13% годовых – месячная ставка составит около 1,08%, а совокупная за период вклада – 3,25%; поэтому общая сумма начисленного дохода составит 325 гривен, а с учетом налоговых взысканий – 250,25 гривны;
сроком на 6 месяцев – под 14,5% годовых – месячная ставка будет около 1,21%, а совокупная – 7,25%; поэтому сумма начисленного дохода составит 725 гривен, а чистый доход – 558,25 гривны;
сроком на 9 месяцев – под 14% годовых – месячная ставка около 1,17%, а совокупная – 10,5%; сумма начисленного дохода за полный срок составит 1 050 гривен, а чистый доход – 808,5 гривны;
сроком на 1 год – под 14,5% годовых – совокупная ставка за период вклада составит 14,5%. Сумма начисленного дохода составит 1450 гривен, а чистый доход – 1 116,5 гривны.
По словам эксперта, наиболее сбалансированными в ближайшее время будут оставаться гривневые депозиты на 6 – 9 месяцев, которые позволяют получить достаточно высокий доход за умеренный срок.
Кроме того, банки могут предлагать бонусы для новых клиентов, что способны добавить к базовой ставке еще 0,5 – 1 процентный пункт.
Практические советы от банкира:
В условиях высокой экономической неопределенности важно не просто держать деньги "под рукой", а использовать способы сбережения, которые помогают защититься от обесценивания.
При выборе депозита Дмитрий Замотаев советует не забывать о собственных финансовых потребностях и планах. Если часть средств может понадобиться уже в ближайшее время, не стоит размещать всю сумму на одном долгосрочном вкладе.
Рациональнее будет разделить сбережения: часть оставить на коротком депозите или счете с более свободным доступом, а другую часть разместить на более долгий срок под более высокую ставку,
– объясняет эксперт.
Например, короткие депозиты (3 – 6 месяцев) могут быть удобным вариантом сохранения денег, если человек планирует переезд, ремонт, лечение или покупку жилья в ближайшие месяцы.
Зато для тех, кто хочет получить более ощутимый доход, советуют вклады от 6 месяцев с минимальной суммой в 10 тысяч гривен.
- Обращайте внимание не только на размер ставки, но и на условия депозитной программы. Для кого-то важна возможность пополнять депозит, для других – регулярно получать начисленные проценты.
- Для более точного расчета будущего дохода стоит пользоваться депозитными калькуляторами на сайтах банков.
- Открыть депозит можно даже дистанционно. Процедура через мобильное приложение банка занимает всего несколько минут.
Во время действия военного положения банковские вклады физических лиц защищены государством, поэтому гривневые депозиты остаются понятным и относительно безопасным способом сохранения средств
Что известно о решении Нацбанка?
Напомним, с 1 мая Правление по вопросам монетарной политики Нацбанка оставило учетную ставку в Украине на уровне в 15% годовых.
Целью назвали поддержание привлекательности гривневых инструментов и стабильности валютного рынка, а также контроль за инфляционными процессами на фоне геополитической неопределенности.