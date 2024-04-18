Ставки снова падают: чего ждать от депозитов в конце недели

В течение следующей недели будет наблюдаться тренд на снижение процентных ставок по гривне. Несмотря на это, депозитные вклады останутся самым популярным способом получения пассивного дохода.

Что будет с гривневыми вкладами

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что в последнюю декаду апреля общая ситуация в сегменте депозитов не претерпит существенных изменений.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА После мартовского сокращения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 19% до 17,5%, на основе которой формируются условия большинства гривневых вкладов, постепенно будет набирать обороты тренд к сокращению их доходности.

С 22 по 30 апреля стоит ожидать следующие тенденции:

максимальные ставки в зависимости не будут превышать 16% годовых (на вклады на 3 – 6 месяцев), и 15% (от 9 до 12 месяцев). Еще в начале весны максимальные ставки в зависимости от срока вклада варьировались от 16% до 17% годовых;

средние ставки по вкладам 3 – 6 месяцев постепенно будут снижаться до отметки 12,5 – 13% годовых;

средние ставки по вкладам 9 – 12 месяцев будут сокращаться до 12% годовых.

Что с валютными депозитами

Прибыль по долларовым вкладам не будет превышать 1,8% годовых, а вклады в евро дадут максимально 1,6% годовых. То есть тенденция к стагнации продолжится, а большинство комбанков смогут откорректировать доходность по собственным гривневым депозитным программам.

В то же время чтобы не терять "темпа" прироста вкладчиков, отдельные банки могут предложить дополнительные поощрительные бонусы, например, +0,5% к базовой ставке, или же введут "акционные" (видоизмененные) депозитные продукты, запустив их в активное рекламное продвижение (актуальность таких спецпредложений может также быть обусловлена приближением Пасхи),

– сказал Замотаев.

Ежемесячно количество новых вкладчиков растет в среднем на 1 – 1,5%. По итогам апреля ожидается, что количество новых депозитов по сравнению с началом года может вырасти в среднем на 1,5 – 2%.





