Уберечь сбережения во время войны: выгодно ли сейчас открывать депозиты в Украине

На следующей неделе ситуация на депозитном рынке будет относительно стабильной. Средние ставки в зависимости от срока вклада будут колебаться в пределах 13 – 14,5% годовых, а самую высокую доходность банки будут предлагать по срокам в 3 – 6 месяцев и 1 год.

Какой будет ситуация 18 – 24 мая?

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев эксклюзивно для 24 Канала рассказал детали. Эксперт объяснил, насколько выгодно сейчас держать средства на депозитах.

Смотрите также Гривневые депозиты против долларов "под подушкой" – как сохранить свои деньги в мае

Часть банков продолжает активно привлекать новых вкладчиков благодаря так называемым "приветственным бонусам", например дополнительным 0,5 – 1 процентным пунктом к базовой ставке. Благодаря этому на рынке можно будет найти депозиты с доходностью до 16% годовых.

Однако сейчас самый главный вопрос для украинских вкладчиков – позволят ли депозитные ставки перекрыть инфляционные потери и сохранить покупательную способность сбережений.

Банкир объяснил, что по состоянию на начало мая инфляционный прогноз Нацбанка составляет 9,5%. Так что, даже с учетом налогов, которые совокупно забирают 23% от начисленных процентов, все еще можно рассчитывать даже на небольшой "плюс" – реальный чистый доход можно оценить на уровне 3 – 4% от суммы вклада.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Второй аргумент в пользу депозитов также достаточно прагматичный. Если сравнить их доходность и курс доллара, то сейчас доход вкладов перекрывает потенциальные курсовые изменения.

По прогнозу, гривневые депозиты могут потерять часть привлекательности только в случае существенного роста цены американской валюты – примерно до 46,50 гривны. Однако заложенный в этом году в госбюджет курс доллара составляет 45,70 гривны, поэтому в конце года он вряд ли превысит рискованную отметку.

Таким образом, несмотря на все экономические риски, гривневые вклады остаются одним из самых простых и понятных способов сохранения денег. Кроме того, инструмент доступен широкому кругу граждан, ведь ощутимый доход или хотя бы индексацию имеющихся средств можно получить уже при вкладе от 10 тысяч гривен.

Совет от эксперта! Самым привлекательным вариантом сейчас может быть депозит сроком на полгода. Именно по таким вкладам банки в Украине предлагают одни из самых высоких ставок.

Как на это влияет политика Нацбанка?