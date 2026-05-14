Якою буде ситуація 18 – 24 травня?

Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв ексклюзивно для 24 Каналу розповів деталі. Експерт пояснив, наскільки вигідно зараз тримати кошти на депозитах.

Частина банків продовжує активно залучати нових вкладників завдяки так званим "вітальним бонусам", як-от додатковим 0,5 – 1 відсотковим пунктом до базової ставки. Завдяки цьому на ринку можна буде знайти депозити з дохідністю до 16% річних.

Однак наразі найголовніше питання для українських вкладників – чи дозволять депозитні ставки перекрити інфляційні втрати та зберегти купівельну спроможність заощаджень.

Банкір пояснив, що станом на початок травня інфляційний прогноз Нацбанку становить 9,5%. Отже, навіть з урахуванням податків, які сукупно забирають 23% від нарахованих відсотків, все ще можна розраховувати навіть на невеликий "плюс" – реальний чистий дохід можна оцінити на рівні 3 – 4% від суми вкладу.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Другий аргумент на користь депозитів також досить прагматичний. Якщо порівняти їх дохідність і курс долара, то наразі дохід вкладів перекриває потенційні курсові зміни.

За прогнозом, гривневі депозити можуть втратити частину привабливості лише у разі суттєвого зростання ціни американської валюти – приблизно до 46,50 гривні. Однак закладений цьогоріч у держбюджет курс долара становить 45,70 гривні, тож наприкінці року він навряд чи перевищить ризиковану позначку.

Тож попри всі економічні ризики, гривневі вклади залишаються одним із найпростіших і найзрозуміліших способів збереження грошей. Окрім того, інструмент доступний широкому колу громадян, адже відчутний дохід або хоча б індексацію наявних коштів можна отримати вже за вкладу від 10 тисяч гривень.

Порада від експерта! Найпривабливішим варіантом наразі може бути депозит терміном на пів року. Саме за такими вкладами банки в Україні пропонують одні з найвищих ставок.

Як на це впливає політика Нацбанку?