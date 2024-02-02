Падение наконец остановится: что будет с депозитными ставками на следующей неделе

На следующей неделе на депозитном рынке продолжат действовать уже имеющиеся тенденции. В частности, гривневые предложения прекратят идти на спад, а вот валютные и в дальнейшем будут снижаться.

Что будет с гривневыми депозитами

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что после снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19% в декабре, до сих пор происходит постепенное сокращение доходности по гривневым вкладам в среднем на 0,5 – 1,5%.

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Еще 25 января НБУ сохранил учетную ставку и ставку по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 15% и 19% соответственно.

По мнению банкира, большинство финансовых учреждений уже успели изменить проценты по вкладам, поэтому некоторое время они останутся постоянными. Прогноз на следующую неделю такой:

вклады от 3 до 6 месяцев – 13,5% годовых;

от 9 до 12 месяцев – 12,5 – 13% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Вместе с тем, предполагаем, что дальнейшие изменения ставок станут возможными только при условии получения достаточных объемов макрофинансовой помощи, что позволят развивать экономику и закрывать огромные расходы бюджета. И только по фактическому следствию системного получения средств в достаточном объеме регулятор может прибегнуть к коррекции как учетной ставки (от которой напрямую зависит развитие кредитования), так и ставки по 3-месячным депсертификатам, которая формирует политику доходности гривневых вкладов.

Он предположил, что сейчас доходность по гривневым вкладам является достаточно привлекательной, ведь это наиболее понятный способ, который не требует экономических знаний. К тому же прибыль по таким предложениям до сих пор остается высокой – в среднем 5 – 6% годовых.

Какими будут валютные предложения

За последние несколько месяцев популярность валютных депозитов сократилась, из-за сокращения ставок. За период с лета 2023 года по январь 2024 – ставки по доллару упали 0,7 – 0,8% годовых, а по евро – на 0,5 – 0,6%.

И тенденция к дальнейшему сокращению доходности валютных депозитов будет продолжаться: ожидается, что к весне средние ставки долларовых вкладов снизятся до 2 – 1,9% годовых, а в евро – до 1,6 – 1,7% годовых,

– добавил Замотаев.

Он отметил, что несмотря на коррекцию ставок, популярность вкладов в гривне до сих пор высокая – прирост новых вкладов составляет около 7 – 10%. Спрос поделился так: