Вкладчиков станет больше: что будет с депозитами в конце февраля

В сегменте гривневых депозитов на следующей неделе будет наблюдаться ожидаемая стабильность. Несмотря на единичные случаи повышения ставок, кардинальных изменений ждать не стоит.

Что будет с депозитами на следующей неделе

Дмитрий Замотаев спрогнозировал для 24 Канала, что средние ставки по гривневым депозитам на 3 – 6 месяцев составят 13,5% годовых. Зато доход от срока 9 – 12 месяцев составит 12,5 – 13% годовых.

Читайте также Нейтральная Швейцария увеличивает расходы на оборону: как повлияла на это война в Украине

От чего будут зависеть ставки дальше:

размера ставок по 3-месячным депозитным сертификатам (19%) и размера учетной ставки (15%);

сроков и объема поступлений международной финпомощи (уже в марте ожидается 50 миллиардов евро);

ситуации в экономике страны (в частности от уровня инфляции, курса гривны к основным валютам);

ситуации на фронте;

внутриполитических обстоятельств и общественных настроений.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Однако мы склонны считать, что конъюнктура будет более или менее благоприятной для дальнейшего роста количества вкладов: ведь именно гривневые депозиты сейчас являются наиболее выгодным механизмом для сохранения и приумножения средств граждан (напомню, что чистая прибыль по гривневым вкладам, которая учитывает инфляцию и банковские платежи, составляет в среднем 5 – 6%, что почти втрое превышает прибыль по валютным вкладам).

Курс доллара на наличном рынке

На прошлой неделе спрос на валюту со стороны населения незаметно сокращался, рассказала Анна Золотько для 24 Канала.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Курс гривны на наличном рынке не смог преодолеть 38 гривен за доллар. Но в последние два дня даже несколько откорректировался до 38,10 – 38,15 гривен за доллар.

На эту неделю она спрогнозировала, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 38 – 38,5 гривны.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосункомТак ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.