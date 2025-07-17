Банки ожидают изменений: когда лучшее время для гривневых депозитов

Ситуация в сегменте гривневых депозитов остается стабильной. Впрочем, у украинцев есть не так много времени для вкладов с наиболее привлекательной доходностью, ведь условия скоро могут измениться.

Какова ситуация в сегменте депозитов?

По меньшей мере до осени ставки по гривневым вкладам не претерпят изменений, учитывая результаты июльского заседания монетарного комитета Нацбанка, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

Смотрите также Какие депозиты позволят получать пассивную прибыль

По словам Змотаева, решение НБУ оставить учетную ставку и другие монетарные инструменты без изменений было ожидаемым для банков.

Поэтому средняя доходность вкладов будет оставаться на уровне 13-14,5% годовых.

Самые высокие ставки будут фиксировать на депозиты сроком от 6 до 9 месяцев, а также на 1 год.

По этим вкладам средние ставки ожидаются в размере 14,5% годовых, а максимальные – на уровне 16-17% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Собственно ситуация в сегменте гривневых вкладов не претерпит существенных изменений. Однако можно сказать, что комбанки понемногу начинают “готовиться” к новым монетарным условиям, которые могут произойти уже осенью.

Важно! Как говорит Замотаев, на стратегии банков по депозитам могут повлиять потенциальное снижение учетной ставки и синхронное снижение других монетарных инструментов. В частности, это может быть снижение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, ведь на ее основе формируется доходность гривневых вкладов.

Какие прогнозы по депозитам?

Банкир отмечает, что у украинцев есть время до сентября для открытия вкладов с наиболее привлекательной доходностью.

Предполагаем, что при благоприятных экономических условиях сентябрьский шаг снижения монетарных инструментов может составить 0,5-1 п.п. Это можно стать главным сигналом, что зеркально снизится и доходность по гривневым вкладам,

– объясняет Замотаев.

Впрочем банкир не исключает, что ближе к осени начнут действовать поощрительные специальные предложения для клиентов. На то есть две причины:

начнется “высокий сезон” деловой активности;

бонусные проценты к имеющимся ставкам очень хорошо себя зарекомендовали среди потенциальных клиентов.

Вместе с тем, по мнению Замотаева, война может повлиять на активность украинцев, а также ситуация на валютном рынке. Если доллар сохранит более-менее стабильный курс, то только военное обострение в основном будет сдерживать граждан.

Стоит знать! Банкир прогнозирует, что осенью развернется конкуренция между банками в плоскости соревнования ставок с “бонусами”. Однако это не изменит тренд, и ставки по депозитам будут снижаться из-за объективных экономических причин.