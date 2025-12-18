В депозитах будут бушевать страсти: как выгодно вложить деньги в конце года

Последняя неделя 2025 года в сегменте депозитов обещает быть очень активной. В конце декабря украинцы смогут выбрать вклады с наиболее привлекательной доходностью.

Почему растет спрос на депозиты?

Сейчас украинские банки предлагают самые высокие за 3 года ставки по гривневым депозитам, которые достигают 18% годовых, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

Смотрите также События в сегменте депозитов: как сохранить и приумножить средства накануне Рождества

По словам банкира, такой высокий доход банки предлагают по акционным предложениям. В частности, за открытие вклада к базовым ставкам добавляют еще весомый бонус в размере до 1,5 процентного пункта.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА

На Рождество и Новогодние праздники ожидается акционный пик банков, готовых предложить новым вкладчикам лучшие условия для размещения средств.

Банкир добавляет, что на валютном рынке не наблюдается чрезмерного ажиотажа. К тому же курсовые показатели остаются вполне приемлемыми, поскольку гривна сохраняет относительную стабильность.

В то же время к открытию гривневых депозитов мотивируют инфляционные прогнозы, по которым инфляция может сократиться до 10% в годовом измерении и как минимум до 9,7% в следующем году. Это означает, что вкладчики не потеряют покупательной способности собственных сбережений, но зато смогут получить незначительный пассивный доход.

Именно поэтому, рынок ожидает, что депозиты в национальной валюте продолжат иметь существенный спрос. Так, по сравнению с ноябрем количество новых депозитов в декабре может увеличиться на 5 – 7%, а в целом за текущий год прирост депозитов может составить до 3 – 4%,

– прогнозирует Замотаев.

Какова ситуация по валютным вкладам?

Ситуация по валютным депозитам в конце года будет отличаться от гривневых. По словам банкира, если говорить о популярности таких вкладов и их вес на рынке, то количество новых вкладчиков в валюте более 2 лет существенно не меняется.

Мы наблюдаем лишь ситуативные колебания в сегменте валютных вкладов, которые связаны прежде всего с попыткой граждан диверсифицировать собственные риски, используя все имеющиеся механизмы, в том числе депозитные,

– добавляет банкир.

Поэтому он не ожидает больших "прорывов" в этом сегменте депозитов. Валютные депозиты в конце года будут оставаться не более чем "сейфом" для надежного хранения сбережений, но не источником дополнительного заработка.

Замотаев отмечает, что "страсти" в сегменте депозитов на следующей неделе дадут возможность украинцам выбрать для себя наиболее приемлемый депозит, как по сроку размещения средств, так и по ожидаемому доходу. Самыми выгодными будут вклады на 6 – 9 месяцев, а также на 1 год.

Стоит знать! Сейчас гривневые депозиты имеют почти в 12 раз более высокую доходность, чем валютные рассказал в комментарии 24 Каналу вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов. Так, вклад на 1 год в размере 20 тысяч гривен по ставке 14,5% принесет доход более 2 тысяч гривен, с учетом налогов. Тогда как депозит в долларах на эту сумму по условному курсу 43 гривны даст лишь 5,58 доллара под ставку 1,2% годовых.

Что может помешать вкладчикам?