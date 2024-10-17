Можно быть спокойным: чего ждать от депозитов в конце октября

Ситуация в сегменте депозитов будет оставаться относительно постоянной в конце октября. В течение 21-27 октября будет наблюдаться "терапевтический" эффект, ведь уровень депозитов частично свидетельствует о здоровье банковской системы.

Депозиты в конце октября

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что в первую очередь, может не измениться доходность по вкладам, ведь учетная ставка и ставка по 3-месячным депозитным сертификатам остаются на уровне 13% и 15,5%.

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Средние ставки по депозитам от 3 до 6 месяцев будут оставаться на уровне 10%, средние ставки по вкладам от 9 месяцев до 1 года – 11% годовых, а средние ставки по самым длительным вкладам (1 – 2,5 года) будут на уровне 13% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Во-вторых, активно будут развиваться 2 противоположных тренда: потенциальных клиентов будут интересовать, как ультракороткие вклады (3 – 6 месяцев), так и долговременные депозиты (от 1 года до 2,5 лет). Как мы отмечали ранее, у каждого из этих трендов есть свои "мотивы": в случае ультракоротких вкладов – это возможность уберечь средства от "съедания" инфляцией умноженная на предзимнюю неуверенность (пока трудно прогнозировать, что нас ожидает зимой и на фронте, и в энергетике).

Он добавил, что граждане, которые размещают средства на ультракоротких вкладах "жертвуют" возможностью получить пассивную прибыль, зато фактически "индексируют" собственные сбережения на уровень инфляции.

Что касается долговременных вкладов, то главный мотив – получения пассивной прибыли, которая при определенном положительном совпадении (незначительной инфляции, экономическом развитии и положительной "военной" динамике) может составить до 3%,

– сказал Замотаев.

В-третьих, прирост новых вкладчиков будет оставаться на уровне статистической погрешности. Поэтому ожидаемо, что банки существенное внимание будут уделять имеющимся вкладчикам, благодаря которым и происходит рост депозитных портфелей банков.

В-четвертых, увеличение военного сбора до 5% не будет останавливать граждан от размещения средств на депозитах, по крайней мере весомой альтернативы уберечь средства от инфляции не существует (здесь стоит сделать ремарку: это касается тех граждан, которые готовы разместить незначительные суммы, не превышающие максимально 150 – 200 тысяч гривен),

– добавил он.

Также ситуация на валютном рынке остается достаточно позитивной: несмотря на инфляцию, курсовые показатели меняются достаточно медленно, а все проявления ажиотажа "гасятся" валютными интервенциями. Курсовые коридоры не меняются уже 2 – 3 недели.

