Прибыльные или нет: какая сейчас ситуация с депозитами и чего ждать дальше

В НБУ убеждены в дальнейшем росте процентной ставки по депозитам, но банкиры считают иначе. По их словам, все зависит от многих факторов.

Что будет с доходностью депозитов

Директор по развитию диджитал-бизнеса Пиреус Банка Михаил Сергиенко считает, что, несмотря на оптимистичные прогнозы от НБУ относительно роста процентных ставок, не факт, что банки отреагируют на это соответственно.

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Рынок постепенно повышает процентные ставки по вкладам. Но максимальный уровень будет зависеть от многих факторов, таких как макроэкономические показатели, инфляция, ситуация на фронте и т.д.

– объяснил он.

Как поднялась доходность разных банков:

крупнейшие банки (в том числе и государственные) – 15–17% в год;

банки с иностранным капиталом – 10–12% годовых;

средние и небольшие банки – 18–18,5%.

Экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза сообщил, что депозитная ставка близка к максимуму.

Я думаю, что предел доходности депозитов в гривне для физлиц – 20%. Хотя и ставка на уровне 17% тоже близка к максимальной. Иначе банк остается в убытке и ничего не зарабатывает,

– рассказал экономист.

В целом лимит доходности на рынке уже достигнут и последующие 2–3 месяца ставка по краткосрочным депозитам. будет ухудшаться. Возможны эпизодические предложения от банков, которым следует нарастить депозитную базу со ставками на уровне 20–21%.

Напомним! С IV квартала 2023 г. НБУ планирует снижать учетную ставку. Это станет сигналом банковскому сектору пересмотреть депозитные ставки в сторону уменьшения.

НБУ прогнозирует, что из-за замедления темпов инфляции реальная доходность гривневых инструментов будет расти.

Что думает регулятор о средней депозитной ставке

По мнению заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, которую он выразил специально для 24 Канала, размер средней депозитной ставки зависит от ситуации. Хотя у каждого банка свой подход, последнее обновление операционного дизайна расширило пространство для банков повышать ставки по гривневым депозитам.

Наша задача, чтобы банки увеличивали срочные портфели гривневых депозитов, а для этого им нужно обеспечить уровень депозитной ставки, который был бы привлекателен для людей и помог бы людям защитить свои гривневые сбережения от инфляции. Ожидаем, что принятые нами меры, усиленные снижением инфляции, будут способствовать росту реальной доходности и срочности гривневых депозитов,

– объяснил замглавы НБУ.

К слову, уровень инфляции в Украине продолжает стремительно снижаться. В апреле она замедлилась до 17,9% с 21,3% в марте, констатируют в НБУ.