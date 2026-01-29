Жизненно необходимая поддержка: для детей с инвалидностью закупят зарядные станции

Правительство выделяет средства для поддержки детей с особыми потребностями в условиях энергетического кризиса. Для детей с инвалидностью закупят зарядные станции, чтобы обеспечить критические потребности.

Кто получит зарядные станции?

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

По словам премьера, на закупку оборудования для детей правительство решило перераспределить средства Фонда декарбонизации.

Таким образом, удастся приобрести 10 тысяч портативных зарядных станций с емкостью около 2 киловатт-часов. Их держат дети с инвалидностью подгруппы А.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Правительство изменило порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации, чтобы поддержать детей с инвалидностью подгруппы А во время энергетического кризиса.

Фонд закупит эти станции и доставит детям, которые нуждаются в поддержке. Но распределением оборудования будет заниматься Министерство социальной политики.

Это обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время длительных отключений электроэнергии,

– отметила Свириденко.

Обратите внимание! К подгруппе А относят детей с инвалидностью, которые имеют особенно высокую степень потери здоровья. Фактически они не могут обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе, помощи или надзоре 24/7. Например, это дети с тяжелым ДЦП, сахарным диабетом и тому подобное.

Какую еще помощь выделяет правительство?

Ранее Кабмин выделил 2,56 миллиарда гривен на закупку генераторов для регионов, которые больше всего страдают от последствий российских атак на энергетику. Средства взяли из резервного фонда госбюджета, сообщила Юлия Свириденко.

По словам главы правительства, электрооборудование направят туда, где это сейчас нужно больше всего. Генераторы большой мощности получат:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Черниговская область.

Это оборудование можно перенаправлять на другие регионы, где есть острая необходимость,

– добавила Свириденко.

Стоит знать! Также Украина активно работает над привлечением энергетической помощи от партнеров. Генераторы предоставляют 16 стран-партнеров. Из них 437 уже доставили от ЕС и Японии. Более 500 ожидаются в ближайшее время.

