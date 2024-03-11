Украинцы смогут использовать "Дію" как цифровой кошелек в ЕС

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Facebook, что украинцы скоро смогут использовать приложение "Дія" как цифровой кошелек в Европейском Союзе. Все потому, что в ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI),

Когда услуга станет доступной

По словам министра, страны консорциума POTENTIAL должны представить свои цифровые кошельки в течение двух лет. Украина, хоть и не является членом ЕС, но активно участвует в разработке этой системы и уже тестирует трансграничное взаимодействие "Дії" с ЕС.

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Федоров отметил, что после запуска пилотного проекта, "Дія" позволит украинцам и европейцам использовать цифровые кошельки в кросс-страновых операциях.

Михаил Федоров Министр цифровой трансформации С цифровым кошельком можно будет онлайн удобно и безопасно открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

Еврокомиссия вскоре опубликует стандартизированные требования для кошельков EUDI, а "Дія" уже имплементировала большинство соответствующих функций, нацеливаясь на признание в ЕС.