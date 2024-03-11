Коли послуга стане доступною

За словами міністра, країни консорціуму POTENTIAL мають представити свої цифрові гаманці протягом двох років. Україна, хоч і не є членом ЄС, але бере активну участь у розробці цієї системи й вже тестує транскордонну взаємодію Дії з ЄС.

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Федоров зазначив, що після запуску пілотного проєкту, Дія дозволить українцям та європейцям використовувати цифрові гаманці у крос-країнових операціях.

Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.

Єврокомісія незабаром опублікує стандартизовані вимоги для гаманців EUDI, а Дія вже імплементувала більшість відповідних функцій, націлюючись на визнання в ЄС.