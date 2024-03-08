Що відомо про новий транш

Відповідно до затвердженої програми Ukraine Facility, уже у березні цього року Україна має отримати транш у сумі 4,5 мільярда євро. У квітня надійде ще 1,5 мільярда євро.

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Такі дати були оголошені виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом на спільному з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу. Зустріч відбувалася у Києві.

Валдіс Домбровскіс Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility. Перший транш цієї допомоги в розмірі 4,5 мільярда євро надійде вже в березні, а невдовзі за ним, у квітні, надійде 1,5 мільярда євро.

Варто зауважити що це не остання допомога, яку отримає Україна. У межах програми Ukraine Facility на цей рік запланована сума витрат – 16 мільярдів доларів. Однак, розуміємо, що оскільки реалізація цього проєкту триватиме 4 роки, він може зазнавати змін.

Що передбачає програма Ukraine Facility:

підтримку та посилення української економіки;

підтримку України на шляху до членства у ЄС;

впровадження додаткових інвестицій.

Очікуваний сукупний розмір цієї програми – 50 мільярдів євро. Частково програма буде залучена до бюджетного фінансування – 39 мільярдів євро, ще 5 мільярдів євро передаються на грантовій основі.