Что известно о новом транше
Согласно утвержденной программе Ukraine Facility, уже в марте этого года Украина должна получить транш в сумме 4,5 миллиарда евро. В апреле поступит еще 1,5 миллиарда евро.
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Такие даты были объявлены исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом на совместном с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинге. Встреча проходила в Киеве.
Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility. Первый транш этой помощи в размере 4,5 миллиарда евро поступит уже в марте, а вскоре за ним, в апреле, поступит 1,5 миллиарда евро.
Стоит заметить что это не последняя помощь, которую получит Украина. В рамках программы Ukraine Facility на этот год запланирована сумма расходов – 16 миллиардов долларов. Однако понимаем, что поскольку реализация этого проекта продлится 4 года, он может претерпевать изменения.
Что предусматривает программа Ukraine Facility:
- поддержку и усиление украинской экономики;
- поддержку Украины на пути к членству в ЕС;
- внедрение дополнительных инвестиций.
Ожидаемый совокупный размер этой программы – 50 миллиардов евро. Частично программа будет привлечена к бюджетному финансированию – 39 миллиардов евро, еще 5 миллиардов евро передаются на грантовой основе.