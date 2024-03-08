Что известно о новом транше

Согласно утвержденной программе Ukraine Facility, уже в марте этого года Украина должна получить транш в сумме 4,5 миллиарда евро. В апреле поступит еще 1,5 миллиарда евро.

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Такие даты были объявлены исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом на совместном с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинге. Встреча проходила в Киеве.

Валдис Домбровскис Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility. Первый транш этой помощи в размере 4,5 миллиарда евро поступит уже в марте, а вскоре за ним, в апреле, поступит 1,5 миллиарда евро.

Стоит заметить что это не последняя помощь, которую получит Украина. В рамках программы Ukraine Facility на этот год запланирована сумма расходов – 16 миллиардов долларов. Однако понимаем, что поскольку реализация этого проекта продлится 4 года, он может претерпевать изменения.

Что предусматривает программа Ukraine Facility:

поддержку и усиление украинской экономики;

поддержку Украины на пути к членству в ЕС;

внедрение дополнительных инвестиций.

Ожидаемый совокупный размер этой программы – 50 миллиардов евро. Частично программа будет привлечена к бюджетному финансированию – 39 миллиардов евро, еще 5 миллиардов евро передаются на грантовой основе.