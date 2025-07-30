В среду, 30 июля, правительство утвердило запуск сервиса "Дія. Карточка". Он должен изменить систему государственных выплат в Украине.

Какие преимущества будет давать "Дія. Карточка"?

Цифровая "Дія. Карта" станет универсальным инструментом, который позволит украинцам получать все виды социальной помощи от государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

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По словам премьера, благодаря этому сервису государство будет иметь действенный инструмент для контроля за целевым использованием средств.

Введение "Дія.Картки" позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки,

– отметила Свириденко.

Зато цифровая карта открывает новые возможности для украинцев, а именно:

один удобный цифровой инструмент, который предоставит доступ ко всем видам помощи;

запуск таких инициатив правительства, как "еМалятко", "еКнига", "Ветеранский спорт", а вскоре и "Пакет школьника";

возможность получать на эту карточку помощи для внутренне перемещенных лиц, по безработице, пенсии, выплаты военных облигаций, международной помощи.

В свою очередь, государство сможет с помощью "Дія.Картки" контролировать использование выплат. Например, смогут отследить, тратятся ли "детские" средства на покупку товаров для детей.

Больше не придется открывать отдельную карточку для получения помощи или других государственных выплат. Теперь вы будете иметь сразу несколько счетов на "Дія.Картці",

– добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Важно! "Дія.Картка" будет синхронизирована с мобильным приложением "Дія" и доступна в банках, которые сотрудничают с платформой.