Более миллиона украинцев открыли Дія.Карту. Речь идет о мультисчете для личных средств, государственных выплат и различных видов социальной помощи.

Что известно о Дія.Картка?

Дія.Картка - это новый уровень удобства для управления – это новый уровень удобства для управления вашими финансами, передает 24 Канал со ссылкой на министр цифровой трансформации Михаила Федорова.

То есть отныне личные средства, выплаты по государственным программам и социальная помощь могут находиться на одном удобном мультисчете. Поэтому одна Дія.Картка предоставляет много возможностей.

Согласно словам Федорова, на Дія.Карту можно получить:

еКнигу; еМалятко; Пакет школьника; Военные облигации; Ветеранский спорт; Помощь по безработице; Помощь ВПЛ; Выплату пенсий; Помощь от международных организаций и другие.

Дія.карта – универсальная для государственных выплат и личных денег. С ней вы можете легко переводить средства, снимать наличные, пополнять, а также сочетать личные и целевые средства от государства при оплате,

– пояснил Федоров.

В то же время Национальный кэшбек и еВідновлення работают отдельно. Они не входят в мультисчетную карту.

Как оформить Дія.Карту? Оформить Дія.Карту можно в смартфоне через приложение Дія или банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank, Кредит Днепр и Абанк. В то же время вскоре перечень банков расширится.

Продолжаем строить цифровое государство, где граждане получают услуги быстро, удобно и доступно,

– написал Михаил Федоров.

В то же время в Дії объяснили, что физическую карту вскоре можно будет взять в отделении банка-партнера. А для того, чтобы снять наличные можно воспользоваться деньгами с текущего счета Дія.Картки.

Обратите внимание! Срок действия карты должен определить банк.

Что еще нового ожидать украинцам?