4 сентября, 14:10
3

Универсальная и удобная: более миллиона украинцев уже открыли ДіяКартку

Валерия Моргун

  • Более миллиона украинцев открыли Дія.Карту, которая является мультисчетом, которая является мультисчетом для личных средств и государственных выплат.
  • Оформить Дія.Карту можно через приложение Дія или банки-партнеры, такие как ПриватБанк, Monobank, Кредит Днепр и Абанк.

Более миллиона украинцев открыли Дія.Карту. Речь идет о мультисчете для личных средств, государственных выплат и различных видов социальной помощи.

Что известно о Дія.Картка?

Дія.Картка - это новый уровень удобства для управления – это новый уровень удобства для управления вашими финансами, передает 24 Канал со ссылкой на министр цифровой трансформации Михаила Федорова.

То есть отныне личные средства, выплаты по государственным программам и социальная помощь могут находиться на одном удобном мультисчете. Поэтому одна Дія.Картка предоставляет много возможностей.

Согласно словам Федорова, на Дія.Карту можно получить:

  1. еКнигу;
  2. еМалятко;
  3. Пакет школьника;
  4. Военные облигации;
  5. Ветеранский спорт;
  6. Помощь по безработице;
  7. Помощь ВПЛ;
  8. Выплату пенсий;
  9. Помощь от международных организаций и другие.

Дія.карта – универсальная для государственных выплат и личных денег. С ней вы можете легко переводить средства, снимать наличные, пополнять, а также сочетать личные и целевые средства от государства при оплате,
– пояснил Федоров.

В то же время Национальный кэшбек и еВідновлення работают отдельно. Они не входят в мультисчетную карту.

Как оформить Дія.Карту?

Оформить Дія.Карту можно в смартфоне через приложение Дія или банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank, Кредит Днепр и Абанк. В то же время вскоре перечень банков расширится.

Продолжаем строить цифровое государство, где граждане получают услуги быстро, удобно и доступно,
– написал Михаил Федоров.

В то же время в Дії объяснили, что физическую карту вскоре можно будет взять в отделении банка-партнера. А для того, чтобы снять наличные можно воспользоваться деньгами с текущего счета Дія.Картки.

Обратите внимание! Срок действия карты должен определить банк.

Что еще нового ожидать украинцам?

  • В Украине на портале Дія запустили ИИ-ассистента для получения государственных услуг в чате. Сейчас он работает в тестовом режиме. Но в дальнейшем будет интегрирован в мобильное приложение.
  • Министерство цифровой трансформации представило проект программы правительства. Сейчас в планах запустить "Дія.Офіс" для госслужащих, электронный суд, образовательную платформу "Мрия".
  • Также в "Дії" можно будет развестись, а не только зарегистрировать брак. Подобное обновление планируется осенью 2025 года.