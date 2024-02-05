В Украине высокие показатели дискриминации по возрасту на рынке труда

По данным Фонда народонаселения ООН, в начале 2023 года каждый пятый человек в Украине достиг возраста более 65 лет. Эта статистика впечатляюще показывает, что старение населения становится серьезным вызовом для современного рынка труда и общества в целом.

Противодействие возрастной дискриминации

Эксперт по вопросам трудоустройства Елена Куцоконь рассказала для 24 Канала, что в Соединенных Штатах, а также большинстве стран Европы, вопросы эйджизма и трудоустройства регулируются национальными и международными организациями через внедрение комплексных социальных программ.

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Это стало особенно актуальным после пандемии COVID-19, когда произошли массовые увольнения и кадровые изменения. Еще одним вызовом является старение населения, и к 2050 году ожидается рост доли людей в возрасте 65+ в мире с 9,3% до 15,9%.

В странах ЕС действует много организаций, продвигающих интересы старшего населения, таких как AGE Platform Europe. Они занимаются различными аспектами, такими как трудоустройство, защита прав пожилых людей, оказание медицинской и социальной помощи.

Эйджизм в Украине

! В США наблюдается самый высокий уровень трудоустройства людей в возрасте 65+. Это достигнуто благодаря строгому законодательству и действительно эффективным мерам.

В Украине все еще существуют проблемы эйджизма, хотя возрастная дискриминация в сфере трудовых отношений запрещена законом. Опросы показали, что в 2022 году каждый третий работник в возрасте от 40 лет имел трудности с поиском работы.

Главной проблемой является отсутствие комплексного подхода к интеграции людей старшего возраста в общество. Отдельные инициативы помогают, но для изменений нужны общие тенденции. Важно, чтобы работодатели оценивали кандидатов на работу равноценно, без учета их возраста, и способствовали развитию специалистов независимо от возраста.

Сейчас главная задача – это разработать стратегии привлечения новых людей и удержания имеющихся сотрудников. И в свете таких перспектив отношение к возрастным сотрудникам должно начать меняться уже сейчас. Ведь в будущем они могут составить значительную долю трудоспособного населения,

— объясняет Елена Куцконь.

Прогнозировать, сколько людей вернется в Украину или останется за рубежом в ближайшие 2-3 года, в условиях неопределенности, сложно. Однако очевидно, что дефицит кадров будет расти.

! По мнению эксперта, для развития компаний важно принимать комплексные меры, начиная с автоматизации процессов инновациями и заканчивая оптимизацией управления персоналом.