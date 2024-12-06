Сербия хочет и в дальнейшем получать природный газ из России: что известно
Сербия уже ведет переговоры с Россией о продлении контракта на поставку природного газа. Договор должно был бы истечь в марте следующего года.
Для чего Сербии российский газ для Сербии
Сербия стремится сохранить объемы будущих поставок на таком же уровне, как и сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Заместитель премьер-министра Сербии Александар Вулин в своем интервью отметил, что прочные отношения с Москвой дают сербскому правительству возможность обсуждать вопрос газовой сделки на выгодных условиях. К тому же сербы готовы адаптироваться к изменению формата оплаты за российский газ.
По платежам, мы сделаем все, о чем будет договорено с Россией.
Сейчас Сербия потребляет ориентировочно 3 миллиардов кубометров газа в год. Две трети этого количества – от "Газпрома".
Сербы продолжают работать над диверсификацией источников энергии. В частности, сейчас Сербия закупает газ и у Азербайджана.
Обратите внимание! Сербия не поддержала западные санкции против России. Однако сербы осудили российскую агрессию и оказали помощь Украине.