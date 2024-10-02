Стоит ли гражданам, имеющим пенсию по инвалидности, переходить на выплату по возрасту

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", украинские пенсионеры не могут получать две пенсии одновременно. Даже при условии, что такие граждане имеют основания для получения разных видов выплат.

Какую пенсию лучше выбрать

Пенсионер должен самостоятельно выбрать какую пенсию он будет получать. В некоторых случаях выплата по возрасту может быть выгоднее чем по инвалидности, сообщает ПФУ.

Читайте также Важно знать: где можно найти информацию об уплате добровольных пенсионных взносов

Напомним! Сейчас в Украине есть такие виды пенсий: по потере кормильца, по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет.

Какое соотношение выплат по инвалидности и по возрасту:

люди, которые имеют инвалидность I группы должны получать 100% пенсии по возрасту;

инвалидность II группы – 90%;

инвалидность III группы – 50%.

То есть, для лиц с I и II группой выплаты по инвалидности могут быть выгоднее возрастных. А вот тем, кто имеет III группу, стоит обратить внимание на пенсию по возрасту.

Если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Имеется в виду, что при расчетах учитывается средняя заработная плата за три календарных года, предшествующих году обращения за переходом на пенсию по возрасту.