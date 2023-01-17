Президентка Еврокомиссии рассказала о создании платформы для восстановления Украины
Президентка Еврокомиссии анонсировала создание платформы для реконструкции Украины. Благодаря ей будут привлекаться инвестиции, необходимые для полного обновления страны.
Об этом она сказала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Как будет работать платформа Реконструкции
Урсула фон дер Ляен сообщила, что вновь созданную платформу Реконструкции Украины будет возглавлять Украина и Европейская Комиссия. Благодаря сотрудничеству удастся реализовать план реконструкции Украины, совмещая реформы и инвестиции.
Платформа будет накапливать глобальную помощь от любой страны, которой не безразлична судьба Украины. Это будут как международные финансовые организации, так и частный сектор. Мы нуждаемся в полной вовлеченности,
– сказала президент Еврокомисси.
По словам президентки Еврокомиссии, поддержка Украины при восстановлении также требует беспрецедентного единства, как и помощь в победе. Для этого должна быть проделана колоссальная работа, однако справиться с этой задачей можно.
Она подчеркнула, что для восстановления Украины будут привлечены все возможности, включая замороженные активы России в ЕС. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина должна выиграть эту войну, потому что это не только проблема европейской безопасности, но и возникновение необходимости защитить весь мировой порядок.
Жестокое вторжение Путина должно стать стратегическим провалом. Поэтому мы сделаем все, что в наших силах для того, чтобы помочь Украине достичь целей и взять в руки собственное будущее.
– сказала Урсула фон дер Ляен.
Она также добавила, что Украина принадлежит к европейской семье и однажды обязательно станет членом Европейского Союза. Поэтому восстановление должно быть использовано для проведения глобальных реформ, которые приблизят его к этой цели.
Напомним, 17 января завершили поисковые работы на месте ракетного удара по Днепру завершили. Работникам ГСЧС удалось спасти 39 человек, из которых шестеро детей. В результате атаки российских террористов погибли 44 человека, из них 5 детей.