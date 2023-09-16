Зачислят ли уплату добровольного пенсионного взноса, если лицо указало фамилию с ошибкой

В Украине существует система, позволяющая докупить стаж, которого не хватает до пенсии. При оформлении такой выплаты лицо может случайно ошибиться в написании фамилии, так что в ПФУ объяснили, повлияет ли это на зачисление выплат.

Начислят ли выплаты, несмотря на ошибку в фамилии

Поэтому в ПФУ отметили, что даже если человек допустил ошибку в фамилии, его выплаты для него засчитаются. Однако это сделают только при условии, что другие данные внесены корректно.

Читайте также Новая денежная помощь для украинцев: кто получит 1500 гривен

Чтобы избежать недоразумений, при заключении договора на добровольное участие необходимо внимательно вносить данные о лице, в пользу которого осуществляется платеж, использовать возможности предложенной на портале формы автоматического заполнения обязательных полей по данным из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,

– добавили в регуляторе.

Напомним, к реквизитам, позволяющим идентифицировать личность, относятся:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

серия и номер паспорта

Почему украинцы не могут получить пенсию

После начала войны с Россией было вывезено с опасных территорий значительное количество украинцев. Сведения о стаже некоторых из них находились в картотеках, то есть неоцифрованы, и были уничтожены оккупантами. Именно поэтому возникает проблема выхода на пенсию некоторых граждан.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Украины Фактически у граждан, переехавших из Крыма на подконтрольную Украине территорию, нет возможности оформить пенсию. Поскольку по действующему законодательству, чтобы назначить им пенсии, нужно получить подтверждение пенсионного фонда России о том, что Россия не выплачивает такому гражданину пенсию.

Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией невозможен из-за войны, такие лица не смогут выйти на пенсию даже при наличии стажа.

Россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между Россией и Украиной. Поэтому у нас нет урегулирований для граждан Украины, которые часть жизни работали в России,

– подчеркнула Марчак.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 30 лет страхового стажа.