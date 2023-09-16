Чи нарахують виплати попри помилку у прізвищі

Тож у ПФУ зазначили, що навіть якщо людина допустила помилку у прізвищі, її виплати для неї зарахуються. Проте це зроблять лише за умови, якщо інші дані внесені коректно.

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Аби уникнути непорозумінь, при укладенні договору на добровільну участь необхідно уважно вносити дані про особу, на користь якої здійснюється платіж, використовувати можливості запропонованої на порталі форми щодо автоматичного заповнення обов’язкових полів за даними з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,

– додали у регуляторі.

Нагадаємо, до реквізитів, які дозволяють ідентифікувати особу, належать:

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

серія і номер паспорта.

Чому українці не можуть отримати пенсію

Після початку війни з Росією було вивезено з небезпечних територій значну кількість українців. Відомості про стаж деяких з них знаходилися у картотеках, тобто неоцифрованими, і були знищені окупантами. Саме тому виникає проблема з виходом на пенсію деяких громадян.

Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики України Фактично у громадян, які переїхали з Криму на підконтрольну Україні територію, немає можливості оформити пенсію. Оскільки за чинним законодавством, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду Росії про те, що Росія не виплачує такому громадянину пенсію.

Через те, що обмін інформацією між Україною та Росією неможливий через війну, такі особи не зможуть вийти на пенсію навіть за наявності стажу.

Росія денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між Росією і Україною. Тому в нас немає врегулювань для громадян України, які частину життя працювали в Росії,

– підкреслила Марчак.

Нагадаємо! Щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно мати мінімум 30 років страхового стажу.