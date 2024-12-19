Почти на 5%: у крупнейшего в мире производителя алмазов упало производство

В этом году сократилась добыча российского производителя алмазов "Алроса". Сокращение произошло на 4,6%.

Что произошло с производством алмазов в России

Производство составило 33 миллиона каратов, согласно заявлению правительства Якутии, расположенной на Дальнем Востоке России, пишет 24 канал со ссылкой Reuters.

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Агентство отмечает, что эта компания является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов по объему. Однако в прошлом месяце она объявила о планах приостановить часть производства в 2025 году.

Кроме того, "Алроса" планирует сократить персонал из-за низких мировых цен. В частности в прошлом году компания уже сократила производство на 2,8% до 34,6 миллиона каратов.

Для "Алроса" глобальный кризис в алмазной индустрии осложняется запретом на продажу российских алмазов в страны G7 и ЕС,

– пишет Reuters.

Однако, несмотря на кризис, в 2025 году "Алроса" заплатит больше налогов в региональный бюджет. Об этом сообщило региональное правительство.

Заметьте! В заявлении говорится о том, что, несмотря на продолжающийся кризис цен на мировом алмазном рынке и постоянное санкционное давление, финансовый план компании на 2025 год предусматривает увеличение отчислений в бюджет республики.