Темпы добычи собственного газа растут: в Украине открыли еще две скважины

Существует миф, что у Украины нет достаточных источников для добывания газа на своей территории. Однако на самом деле на украинской земле находится значительное количество месторождений.

Какие скважины открыли

Компания "Укргаздобыча", которая является частью "Нафтогаза" объявила о вводе в эксплуатацию 2 высокодебитных скважин. В общей сложности в них могут добыть около 200 тысяч кубометров газа в сутки. Следует заметить, что обе скважины получают сырье из одного месторождения.

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Одна из этих скважин была пробурена в 1975 году. Однако со временем ее вывели из строя. Причиной для этого стали технические проблемы, объясняет временно исполняющий обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Олег Толмачев Временно исполняющий обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Чтобы восстановить скважину с высоким дебитом, было принято решение о бурении бокового ствола и последующего проведения нескольких стадий гидроразрыва пласта. Такой подход оказался успешным, что обеспечило дополнительные более 100 тысяч кубометров голубого топлива для страны.

Бурением скважин занималась компания "Укрбургаз". Необходимо понимать, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, работа с месторождениями продолжается. За время полномасштабной войны уже было пробурено 15 новых эксплуатационных скважин. Готовятся еще несколько.

Впервые за 10 лет добыча газа из скважины вернется к показателю в 1 миллиард кубометров.