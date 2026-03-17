Пока Трамп просит: Иран ставит под угрозу поставки газа
- Иран атаковал газовое месторождение "Шах" в ОАЭ, вызвав пожар и остановив операции, что обострило ситуацию с глобальными поставками газа.
- Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны и Китай помочь восстановить судоходство через Ормузский пролив, поскольку блокирование маршрута повысило цены на нефть и газ.
Иран поджег крупное газовое месторождение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и усилил атаки на главные энергетические объекты других стран. Тем временем президент США Дональд Трамп просит европейских союзников, а также Китай помочь восстановить судоходство через Ормузский пролив.
Какое газовое месторождение атаковал Иран?
Удар иранского беспилотника пришелся по газовому месторождению "Шах", расположенном вблизи границы ОАЭ с Саудовской Аравией. Это впервые во время войны, когда Тегеран повредил газовую инфраструктуру этой страны, пишет Bloomberg.
По информации Абу-Даби, после атаки дрона на газовом месторождении "Шах", расположенном в пустыне Руб-эль-Хали возник пожар. Его удалось взять под контроль, но операции на объекте остановили.
Сейчас это месторождение вместе эксплуатируют две компании:
- Abu Dhabi National Oil Company;
- и Occidental Petroleum Corporation.
Оно обеспечивает около 20% всей добычи газа в ОАЭ.
Аналитики предупреждают, что атака на крупнейшее газовое месторождение ОАЭ еще больше обострила и без того напряженную ситуацию с глобальными поставками горючего.
Пока стратегия Ирана заключается в "нанесении максимального экономического ущерба", арабские государства, как крупнейшие экспортеры нефти и газа, будут находиться на линии огня,
– предупредил ведущий аналитик Verisk Maplecrof Торбьерн Солтведт.
Обратите внимание! Мощности месторождения "Шах" позволяют добывать около 1,28 миллиарда кубометров газа в сутки, что составляет примерно пятую часть от общего объема производства страны. Кроме того, предприятие производит 4,2 миллиона тонн серы в год, а это уже около 5% мирового объема сырья.
Как Трамп пытается противодействовать Ирану?
В то же время с начала войны цены на нефть, газ, удобрения, алюминий и другие товары значительно выросли. Основной причиной является фактическое блокирование Ормузского пролива, который является главным маршрутом, через который обычно идет около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
В ответ Трамп снова призвал другие страны, в частности Европу и Китай присоединиться к разблокированию Ормуза. Он даже попросил отложить саммит с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы оставаться в Вашингтоне и управлять ситуацией.
Многие страны сказали мне, что они уже в пути... Некоторые из них – это страны, которым мы помогали много-много лет,
– отметил Трамп.
В то же время он Трамп раскритиковал страны НАТО в бездействии, заявив, что они годами полагались на американскую защиту, но не реагируют должным образом сейчас.
Пока ни одна страна пока публично не заявила о готовности направить военные корабли для сопровождения торговых судов через Ормузский пролив.
Аналитики отмечают, что без прекращения огня даже при военном сопровождении судоходство будет оставаться опасным.
Важно! Между тем в США растет давление на администрацию Трампа из-за повышения цен на топливо и нестабильности финансовых рынков. Ведь в понедельник цены на дизель впервые с 2022 года превысили отметку 5 долларов за галлон, а дизель подорожал до 3,76 доллара за галлон, что стало самым высоким показателем с октября 2023, пишет Reuters.
Как растут цены на газ?
На прошлой неделе цены на газ в Европе из-за войны в Иране повысились на 30%, продемонстрировав самый большой недельный рост со времен энергетического кризиса 2022 года.
Для Европы ситуация особенно сложная, ведь она исчерпала свои запасы газа и вынуждена искать новые поставки для заполнения резервов до следующей зимы. Но большую конкуренцию ей составляют покупатели из Азии, которые тоже пострадали от конфликта на Ближнем Востоке.
Индия даже ввела чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита газа. Правительство лимитировало поставки и перенаправило природный газ в приоритетные сектора.