Пока Трамп просит: Иран ставит под угрозу поставки газа

Иран поджег крупное газовое месторождение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и усилил атаки на главные энергетические объекты других стран. Тем временем президент США Дональд Трамп просит европейских союзников, а также Китай помочь восстановить судоходство через Ормузский пролив.

Какое газовое месторождение атаковал Иран?

Удар иранского беспилотника пришелся по газовому месторождению "Шах", расположенном вблизи границы ОАЭ с Саудовской Аравией. Это впервые во время войны, когда Тегеран повредил газовую инфраструктуру этой страны, пишет Bloomberg.

По информации Абу-Даби, после атаки дрона на газовом месторождении "Шах", расположенном в пустыне Руб-эль-Хали возник пожар. Его удалось взять под контроль, но операции на объекте остановили.

Сейчас это месторождение вместе эксплуатируют две компании:

Abu Dhabi National Oil Company;

и Occidental Petroleum Corporation.

Оно обеспечивает около 20% всей добычи газа в ОАЭ.

Аналитики предупреждают, что атака на крупнейшее газовое месторождение ОАЭ еще больше обострила и без того напряженную ситуацию с глобальными поставками горючего.

Пока стратегия Ирана заключается в "нанесении максимального экономического ущерба", арабские государства, как крупнейшие экспортеры нефти и газа, будут находиться на линии огня,

– предупредил ведущий аналитик Verisk Maplecrof Торбьерн Солтведт.

Обратите внимание! Мощности месторождения "Шах" позволяют добывать около 1,28 миллиарда кубометров газа в сутки, что составляет примерно пятую часть от общего объема производства страны. Кроме того, предприятие производит 4,2 миллиона тонн серы в год, а это уже около 5% мирового объема сырья.

Как Трамп пытается противодействовать Ирану?

В то же время с начала войны цены на нефть, газ, удобрения, алюминий и другие товары значительно выросли. Основной причиной является фактическое блокирование Ормузского пролива, который является главным маршрутом, через который обычно идет около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

В ответ Трамп снова призвал другие страны, в частности Европу и Китай присоединиться к разблокированию Ормуза. Он даже попросил отложить саммит с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы оставаться в Вашингтоне и управлять ситуацией.

Многие страны сказали мне, что они уже в пути... Некоторые из них – это страны, которым мы помогали много-много лет,

– отметил Трамп.

В то же время он Трамп раскритиковал страны НАТО в бездействии, заявив, что они годами полагались на американскую защиту, но не реагируют должным образом сейчас.

Пока ни одна страна пока публично не заявила о готовности направить военные корабли для сопровождения торговых судов через Ормузский пролив.

Аналитики отмечают, что без прекращения огня даже при военном сопровождении судоходство будет оставаться опасным.

Важно! Между тем в США растет давление на администрацию Трампа из-за повышения цен на топливо и нестабильности финансовых рынков. Ведь в понедельник цены на дизель впервые с 2022 года превысили отметку 5 долларов за галлон, а дизель подорожал до 3,76 доллара за галлон, что стало самым высоким показателем с октября 2023, пишет Reuters.

