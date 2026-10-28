Мировой энергетический ландшафт стоит на пороге масштабных преобразований из-за стремительного роста спроса на топливо. Крупнейшие игроки рынка уже готовят беспрецедентные меры, чтобы удовлетворить этот огромный спрос.

Почему американские компании наращивают мощности и какие изменения ждут энергетический сектор

Соединенные Штаты готовятся ко второму году подряд рекордной добычи природного газа в 2026 году. Главными драйверами этого процесса стали огромный глобальный спрос на экспорт сжиженного природного газа (LNG) и потребности гигантских центров обработки данных, о чем пишет Reuters.

Три крупнейшие газодобывающие компании США – Expand Energy, EQT и Range Resources – планируют сохранить или даже сократить капитальные затраты, но при этом добывать больше "голубого топлива". Чтобы удержать лидерство на рынке, вторая по величине компания EQT объявила о поглощении Range Resources. Эта сделка оценивается в 13 миллиардов долларов и создаст крупнейшего гиганта по добыче в стране.

Что происходит с цифрами и прогнозами

По данным Управления энергетической информации США (EIA), добыча газа вырастет с рекордных 107,6 миллиарда кубических футов в сутки в 2025 году до 112,2 миллиарда в 2026-м.

Основная часть этого роста приходится на попутный газ в Пермском бассейне и Хейнсвилле,

– отметил Мэтью Бернштейн, вице-президент Rystad Energy.

В то же время общий спрос в США подскочит до 120 миллиардов кубических футов в сутки, преимущественно из-за резкого скачка экспорта СПГ на 17%.

Обратите внимание! Рост газового потенциала США неразрывно связан с увеличением нефтедобычи в Пермском бассейне. Американские энергетики активно наращивают добычу углеводородов, чтобы компенсировать мировой дефицит. В частности, перебои с поставками из-за конфликтов на Ближнем Востоке и санкционное давление на Россию вынуждают США брать на себя роль главного гаранта энергетической безопасности. Это позволяет не только стабилизировать цены для потребителей, но и окончательно вытеснить экономику агрессора с ключевых мировых рынков.

Ранее мы писали, что группа "Нафтогаз" и Государственный департамент США официально закрепили партнерство, которое позволит привлечь американские компании к добыче украинского газа.