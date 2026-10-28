Рекордний видобуток газу в США: як це змінить світовий ринок

Чому американські компанії нарощують потужності та які зміни чекають на енергетичний сектор

Сполучені Штати готуються до другого поспіль року рекордного видобутку природного газу у 2026 році. Головними драйверами цього процесу стали шалений глобальний попит на експорт скрапленого природного газу (LNG) та потреби гігантських центрів обробки даних, про що пише Reuters.

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Три найбільші газовидобувні компанії США – Expand Energy, EQT та Range Resources – планують зберегти або навіть зменшити капітальні витрати, але при цьому викачувати більше блакитного палива. Щоб утримати лідерство на ринку, друга за величиною компанія EQT оголосила про поглинання Range Resources. Ця угода оцінюється у 13 мільярдів доларів і створить найбільшого гіганта з видобутку в країні.

Що відбувається з цифрами та прогнозами

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), видобуток газу зросте з рекордних 107,6 мільярда кубічних футів на добу у 2025 році до 112,2 мільярда у 2026-му.

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Основна частина цього зростання припадає на попутний газ у Пермському басейні та Хейнсвіллі– зазначив Метью Бернштейн, віцепрезидент Rystad Energy.

Водночас загальний попит у США підскочить до 120 мільярдів кубічних футів на добу, переважно через різкий стрибок експорту LNG на 17%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Зростання газового потенціалу США нерозривно пов'язане зі збільшенням нафтовидобутку в Пермському басейні. Американські енергетики активно нарощують видобуток вуглеводнів, щоб компенсувати світові дефіцити. Зокрема, перебої з постачанням через конфлікти на Близькому Сході та санкційний тиск на Росію змушують США брати на себе роль головного гаранта енергетичної безпеки. Це дозволяє не лише стабілізувати ціни для споживачів, але й остаточно витіснити економіку агресора з ключових світових ринків.

Прогнози

Раніше ми писали, що група "Нафтогаз" та Державний департамент США офіційно закріпили партнерство, яке дозволить залучити американські компанії до видобутку українського газу.