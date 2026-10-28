Нафтогаз домовився зі США про видобуток газу: що буде з цінами

Що означає нова угода для енергетичної незалежності та яку користь отримає Україна

Група "Нафтогаз" та Державний департамент США офіційно закріпили партнерство, яке дозволить залучити американські компанії до видобутку українського газу. Про підписання відповідного меморандуму повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко. За його словами, цей документ створює надійну рамку для приходу інвестицій та передових технологій у нашу газовидобувну галузь.

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Сполучені Штати є беззаперечним світовим лідером у нафтогазовій сфері, тому їхній досвід критично важливий для нарощування внутрішнього видобутку. Більше власного газу означає меншу залежність від імпорту, що у перспективі гарантує стабільність тарифів для мільйонів українських родин.

Спільно підписали меморандум, що розширює нашу співпрацю та відкриває нові можливості для України із залученням американських інвестицій– наголосив Федоренко.

Наступним етапом стануть прямі переговори з потенційними інвесторами для запуску конкретних проєктів. Генеральний директор АТ "Укргазвидобування" Юрій Ткачук додав, що партнерство охопить спільну розвідку надр та оптимізацію наявних ресурсів.

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Для "Укргазвидобування" така співпраця підсилить технологічну спроможність, підвищить ефективність виробництва та сприятиме нарощуванню видобутку природного газу– пояснив Ткачук.

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Що передувало залученню американських партнерів

Курс на збільшення власного газовидобутку став стратегічним пріоритетом для України після початку повномасштабної війни та постійних загроз для енергетичної інфраструктури. Раніше компанія вже заявляла про плани повністю забезпечити потреби населення та тепловиків виключно газом українського походження, відмовившись від закупівель на європейському ринку.

Прогнози

Зверніть увагу! Залучення міжнародних гігантів до розробки українських надр є логічним кроком, який має остаточно захистити країну від будь-яких ризиків енергетичного дефіциту.

Вартість природного газу в Європі вперше з 2022 року перетнула психологічну позначку у 97 євро за мегават-годину. При цьому сховища заповнені на рекордно низькому рівні.