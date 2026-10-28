"Нафтогаз" договорился с США о добыче газа: что будет с ценами

Что означает новое соглашение для энергетической независимости и какую выгоду получит Украина

Группа "Нафтогаз" и Государственный департамент США официально закрепили партнерство, которое позволит привлечь американские компании к добыче украинского газа. О подписании соответствующего меморандума сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко. По его словам, этот документ создает надежную основу для притока инвестиций и передовых технологий в нашу газодобывающую отрасль.

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Соединенные Штаты являются бесспорным мировым лидером в нефтегазовой сфере, поэтому их опыт имеет решающее значение для наращивания внутренней добычи. Больше собственного газа означает меньшую зависимость от импорта, что в перспективе гарантирует стабильность тарифов для миллионов украинских семей.

Совместно подписали меморандум, который расширяет наше сотрудничество и открывает новые возможности для Украины по привлечению американских инвестиций– подчеркнул Федоренко.

Следующим этапом станут прямые переговоры с потенциальными инвесторами для запуска конкретных проектов. Генеральный директор АО "Укргаздобыча" Юрий Ткачук добавил, что партнерство будет охватывать совместную разведку недр и оптимизацию имеющихся ресурсов.

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Для "Укргаздобычи" такое сотрудничество укрепит технологический потенциал, повысит эффективность производства и увеличит объемы добычи природного газа– пояснил Ткачук.

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Что предшествовало привлечению американских партнеров

Курс на увеличение собственной добычи газа стал стратегическим приоритетом для Украины после начала полномасштабной войны и постоянных угроз энергетической инфраструктуре. Ранее компания уже заявляла о планах полностью обеспечить потребности населения и теплоснабжающих предприятий исключительно газом украинского происхождения, отказавшись от закупок на европейском рынке.

Прогнозы

Обратите внимание! Привлечение международных гигантов к разработке украинских недр является логичным шагом, который должен окончательно защитить страну от любых рисков энергетического дефицита.

Стоимость природного газа в Европе впервые с 2022 года превысила психологическую отметку в 97 евро за мегаватт-час. При этом хранилища заполнены на рекордно низком уровне.