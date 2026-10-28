"Нафтогаз" договорился с США о добыче газа: что будет с ценами

Энергетический сектор Украины стоит на пороге масштабных технологических изменений благодаря новым международным соглашениям. Этот шаг может стать решающим для обеспечения стабильного прохождения будущих отопительных сезонов.

Что означает новое соглашение для энергетической независимости и какую выгоду получит Украина

Группа "Нафтогаз" и Государственный департамент США официально закрепили партнерство, которое позволит привлечь американские компании к добыче украинского газа. О подписании соответствующего меморандума сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко. По его словам, этот документ создает надежную основу для притока инвестиций и передовых технологий в нашу газодобывающую отрасль.

Соединенные Штаты являются бесспорным мировым лидером в нефтегазовой сфере, поэтому их опыт имеет решающее значение для наращивания внутренней добычи. Больше собственного газа означает меньшую зависимость от импорта, что в перспективе гарантирует стабильность тарифов для миллионов украинских семей.

Совместно подписали меморандум, который расширяет наше сотрудничество и открывает новые возможности для Украины по привлечению американских инвестиций,

– подчеркнул Федоренко.

Следующим этапом станут прямые переговоры с потенциальными инвесторами для запуска конкретных проектов. Генеральный директор АО "Укргаздобыча" Юрий Ткачук добавил, что партнерство будет охватывать совместную разведку недр и оптимизацию имеющихся ресурсов.

Для "Укргаздобычи" такое сотрудничество укрепит технологический потенциал, повысит эффективность производства и увеличит объемы добычи природного газа,

– пояснил Ткачук.

Что предшествовало привлечению американских партнеров

Курс на увеличение собственной добычи газа стал стратегическим приоритетом для Украины после начала полномасштабной войны и постоянных угроз энергетической инфраструктуре. Ранее компания уже заявляла о планах полностью обеспечить потребности населения и теплоснабжающих предприятий исключительно газом украинского происхождения, отказавшись от закупок на европейском рынке.

Обратите внимание! Привлечение международных гигантов к разработке украинских недр является логичным шагом, который должен окончательно защитить страну от любых рисков энергетического дефицита.

Стоимость природного газа в Европе впервые с 2022 года превысила психологическую отметку в 97 евро за мегаватт-час. При этом хранилища заполнены на рекордно низком уровне.