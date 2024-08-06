Более 8 миллиардов кубов газа: Украина нарастила добычу голубого топлива

6 августа 2024, 12:30
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Источник:

НАК "Нафтогаз Украины"

За семь месяцев 2024 года компании Группы Нафтогаз смогли нарастить добычу газа на 7%. Общие объемы превышают более 8 миллиардов кубометров голубого топлива.

Добыча газа в Украине

Поэтому за 7 месяцев 2024 года Группа Нафтогаз добыла 8,6 миллиарда кубометров газа. Это на 7% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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Алексей Чернышов

Глава Группы Нафтогаз.

Компании Группы увеличивают газодобычу через запуск новых высокопроизводительных скважин, внедрение новых технологий и эффективную работу со старым фондом. Плановые показатели превышены на 2%. Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных – несмотря на все военные вызовы.

В Группу Нафтогаз относятся:

  • АО "Укргаздобыча";
  • ПАО "Укрнафта".
Напомним! Тариф на газ от компании Нафтогаз составляет 7,96 гривны за кубометр.

Автор: Тетяна Стельмах