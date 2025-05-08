Далеко не всегда выгодно: добыча каких ископаемых принесет Украине наибольшую прибыль

Украина богата полезными ископаемыми разного рода. Их добыча может принести значительную выгоду стране.

Какие ископаемые принесут Украине наибольшую выгоду

В комментарии 24 Каналу эксперт Борис Кушнирук указал, что в Украине есть весомые залежи лития и урановой руды.

Читайте также Финансовый кризис угрожает Ватикану: Папа Франциск не справился с проблемой

Как говорит Кушнирук, эти ископаемые прибыльные. Однако относительно них есть определенные нюансы. В частности, сейчас процесс добычи урановой руды и ее экспорт осуществлять чрезвычайно сложно.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Сейчас же есть планы создания замкнутого цикла производства с участием американской стороны. Поэтому я не считаю, что на сегодня у нас есть какие-то проблемы по старту работы по месторождениям. Для этого просто нужно время.

В свою очередь, экономист Иван Ус в комментарии 24 Каналу указывает, что для Украины очень интересным является именно сырье для производства титана.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Почему? Традиционно в Житомирской области было сырье, которое перевозилось в Россию, где из него делали титан. После этого титан экспортировали в США, потому что в нем нуждается авиастроительная отрасль. Сейчас Украина не поставляет России этого сырья, однако есть большая потребность этого титана на рынке США.

Ус указывает, что важными также являются:

Литий

Как говорит Ус, это один из самых перспективных металлов сейчас. Дело в том, что именно из него изготавливают батареи и аккумуляторы для смартфонов.

Кроме того, мир все чаще отказывается от бензиновых двигателей и переходит на электродвигатели, которые разрабатываются из лития,

– говорит экономист.

Уран

Это важный элемент для генерации атомной электроэнергии. Ус отмечает, что здесь основной вопрос заключается именно в возможности Украины достроить свои атомные энергоблоки. Экономист видит в этой сфере значительную выгоду для США. Ведь американцы таким образом могут владеть частью АЭС.

Ус также указывает на значительные запасы газа и нефти. Речь идет, в частности, о Юзовском месторождении. Именно его в 2014 году пытались захватить россияне.

Как-то об этом уже забывают, но еще тогда была идея (в 2014 году – 24 Канал), что газ из Юзовского месторождения может, если полностью не заменить, то по крайней мере создать существенную конкуренцию для "Газпрома". А мы же понимаем, что важное влияние России на Европу – это газ,

– указывает Ус.

Обратите внимание! Согласно информации на сайте Кабмина, в соглашении говорится о 52 ископаемых.